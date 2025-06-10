في خان يونس.. وفاة طفلة من الجوع

أفادت مصادر طبية لوكالة "وفا" بأن طفلة توفيت بسبب الجوع والجفاف في مدينة جنوب .

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وقالت المصادر إن الطفلة توفيت في والولادة بخان يونس، إثر سوء التغذية نتيجة المجاعة الحاصلة في قطاع المحاصر.



وأوضحت أن آلاف الأطفال يعانون من أعراض سوء التغذية بسبب حصار المشدد على قطاع غزة، وإغلاقه كافة المعابر ومنعه إدخال المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية من الغذاء والماء والدواء وحتى الوقود، منذ 100 يوم تقريبا.



وفي تصريح سابق له، قال مدير الإغاثة الطبية في جنوب غزة بسام زقوت إن قطاع غزة أصبح مكانا للموت، ونسبة المجاعة وصلت 100%.