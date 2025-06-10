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عربي-دولي

في غضون اسبوع.. عشرات الجرحى في صفوف الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
10-06-2025 | 04:04
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كشف مستشفى سوروكا الإسرائيلي، أنه استقبل، الأسبوع الماضي، 10 جنود أصيبوا خلال الحرب على قطاع غزة، ليرتفع عدد الجنود الذي تلقوا العلاج فيه منذ بداية الحرب إلى 4189.
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وقال متحدث باسم المستشفى الواقع في مدينة بئر السبع بالنقب (جنوب)، في بيان: “استقبلنا الأسبوع الماضي 10 جنود أصيبوا في غزة”.

وأضاف أن “حالة الضابط الذي أصيب بجروح خطيرة يوم الجمعة الماضي في خان يونس جنوبي القطاع تشهد تحسنا”.

وحسب البيان: “منذ بدء القتال، تلقى 4189 جنديا جريحا العلاج في مستشفى سوروكا، فيما يتلقى حاليا 8 جرحى العلاج فيها، منهم واحد في حالة خطيرة، و7 في حالة متوسطة إلى خفيفة”.

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