في غضون اسبوع.. عشرات الجرحى في صفوف الجيش الاسرائيلي

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كشف ، أنه استقبل، الأسبوع الماضي، 10 جنود أصيبوا خلال الحرب على ، ليرتفع عدد الجنود الذي تلقوا العلاج فيه منذ بداية الحرب إلى 4189.وقال متحدث باسم المستشفى الواقع في بالنقب (جنوب)، في بيان: “استقبلنا الأسبوع الماضي 10 جنود أصيبوا في غزة”.وأضاف أن “حالة الضابط الذي أصيب بجروح خطيرة يوم الجمعة الماضي في جنوبي القطاع تشهد تحسنا”.وحسب البيان: “منذ بدء القتال، تلقى 4189 جنديا جريحا العلاج في ، فيما يتلقى حاليا 8 جرحى العلاج فيها، منهم واحد في حالة خطيرة، و7 في حالة متوسطة إلى خفيفة”.