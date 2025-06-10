أمين عام الناتو: روسيا قد تستخدم القوة ضد الحلف خلال 5 سنوات

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أكد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، أن قد تصبح جاهزة لاستخدام القوة العسكرية ضد الحلف خلال خمس سنوات، في ظل إعادة بناء جيشها وتسريع إنتاج الأسلحة بوتيرة تفوق التوقعات.وفي ندوة نظمها معهد “تشاتهام هاوس” في ، قال روته إن القمة المرتقبة لقادة الحلف، والمقرر عقدها يومي 24 و25 يونيو/حزيران الجاري في لاهاي الهولندية، تهدف إلى التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء على تخصيص 5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي.وأضاف: “سنجعل أكثر عدالة، ونعيد توزيع عبء الأمن بشكل أكثر توازنا. على كل عضو أن يقوم بدوره، لأن تحملت العبء الأكبر”.وأردف: “ وكندا ستقدمان المزيد، والولايات المتحدة ستواصل التزامها الراسخ بالحلف”.وأوضح روته أن روسيا، بالتعاون مع وكوريا الشمالية وإيران، تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية بشكل متسارع.وأشار إلى أن “تعيد بناء جيشها باستخدام التكنولوجيا وتنتج الأسلحة بمعدل أسرع بكثير مما كان متوقعا”.وأكد أن روسيا تُنتج خلال ثلاثة أشهر ما يعادل إنتاج الناتو خلال عام، متوقعا أن تُنتج هذا العام 1500 دبابة، و3000 مركبة مدرعة، و200 صاروخ “إسكندر”.وأضاف “روسيا قد تكون مستعدة لاستخدام القوة ضد الناتو خلال 5 سنوات، لا يجب أن نخدع أنفسنا، كلنا نقف اليوم على الشرقية، ولم يعد هناك شرق أو غرب، هناك ناتو فقط”.وأشار إلى أن صواريخ روسيا الجديدة تفوق سرعة الصوت بعدة مرات، وأن المسافات بين عواصم أوروبا باتت تُقاس بالدقائق، مما يعزز الحاجة إلى الاستعداد الدفاعي.