أيرلندا: هجوم إسرائيل على سفينة "مادلين" محاولة لمنع المساعدات عن غزة

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أكد ، الأيرلندي ، أن هجوم على سفينة مادلين، بأنها “محاولة أخرى من إسرائيل لمنع دخول المساعدات”.وأوضح في منشور على منصة إكس، الاثنين، أن سفينة “مادلين” كانت تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية للمحتاجين في غزة، وأن السفينة كانت مبادرة مدنية غير مسلحة في ظل ظروف إنسانية كارثية.وشدد على أن السفينة تُعد “رمزاً قوياً” للحاجة العاجلة والملحّة لإنهاء الحصار، وأن مهمة السفينة تتمثل في تلبية الحاجة الإنسانية العاجلة لإيصال المساعدات إلى غزة.وتابع قائلا: “لا ينبغي أن يقع إيصال المساعدات إلى غزة على عاتق مجموعة صغيرة من المدنيين”.وأكد أن تدعو إسرائيل باستمرار إلى رفع حصارها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية واسعة النطاق إلى غزة دون انقطاع ووفقاً للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.وختم منشوره قائلا: “موت الناس جوعاً في غزة يُعد وصمة عار على جبين العالم والمجتمع الدولي. والسؤال الذي ينبغي طرحه اليوم ليس ما إذا كان الأسطول محقاً أم لا، بل كيف وصل العالم إلى هذه المرحلة. إن ما يبعث على الخزي هو أن العالم يُغمض عينيه عن الأطفال الذين يتضورون جوعاً في غزة”.