ترامب ممازحاً رئيس أوبر: "ينبغي أن تكون كبير مفاوضي إيران"

مازح الرئيس الأميركي التنفيذي لشركة " "، الأميركي من أصل إيراني أثناء حديثه عن المفاوضات بين وطهران، بحضور نخبة من المستثمرين في اجتماع في .

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وقال للصحافيين خلال حديث عن الاستثمار في أميركا بالبيت الأبيض، إن المحادثات مع مستمرة، ممازحاً رئيس "أوبر" بالقول إنه ينبغي أن يكون كبير المفاوضين مع إيران، مشيراً إلى أن الإيرانيين مفاوضون متمرسون، لكنه وصفهم بأنهم "صعاب المراس".



كما وصف الرئيس الأميركي بأنها "مفاوض صعب المراس"، مضيفاً "نحاول التوصل لاتفاق نووي". (العربية)