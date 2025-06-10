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عربي-دولي
ترامب ممازحاً رئيس أوبر: "ينبغي أن تكون كبير مفاوضي إيران"
Lebanon 24
10-06-2025
|
04:48
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مازح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب الرئيس
التنفيذي لشركة "
أوبر
"، الأميركي من أصل إيراني
دارا خسروشاهي
أثناء حديثه عن المفاوضات بين
الولايات المتحدة
وطهران، بحضور نخبة من المستثمرين في اجتماع في
البيت الأبيض
.
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وقال
ترامب
للصحافيين خلال حديث عن الاستثمار في أميركا بالبيت الأبيض، إن المحادثات مع
إيران
مستمرة، ممازحاً رئيس "أوبر" بالقول إنه ينبغي أن يكون كبير المفاوضين مع إيران، مشيراً إلى أن الإيرانيين مفاوضون متمرسون، لكنه وصفهم بأنهم "صعاب المراس".
كما وصف الرئيس الأميركي
طهران
بأنها "مفاوض صعب المراس"، مضيفاً "نحاول التوصل لاتفاق نووي". (العربية)
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