تحذير إسرائيليّ إلى سكان غزة: للإخلاء فوراً

وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، تحذيراً عاجلاً "إلى جميع المتواجدين في شمال وتحديدًا في أحياء الكرامة، ، النهضة ومعسكر في بلوكات 975 و979 و980 و982 و983 و1814".

وقال إنّ "الجيش يعمل بقوة شديدة جداً في مناطق وجودكم، سيردّ بشكل صارم على كلّ عملية إطلاق قذائف صاروخية".

وأضاف: "من أجل أمنكم، اخلوا فوراً جنوباً الى المآوي المعروفة في مدينة غزة. العودة الى مناطق القتال تشكل خطرًا على حياتكم".