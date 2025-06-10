Advertisement

عربي-دولي

تحذير إسرائيليّ إلى سكان غزة: للإخلاء فوراً

Lebanon 24
10-06-2025 | 05:21
A-
A+
Doc-P-1373011-638851551202602856.png
Doc-P-1373011-638851551202602856.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، تحذيراً عاجلاً "إلى جميع المتواجدين في شمال قطاع غزة وتحديدًا في أحياء الكرامة، عبد الرحمن، النهضة ومعسكر جباليا في بلوكات 975 و979 و980 و982 و983 و1814".
 
 
وقال إنّ "الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة جداً في مناطق وجودكم، سيردّ بشكل صارم على كلّ عملية إطلاق قذائف صاروخية".
 
وأضاف: "من أجل أمنكم، اخلوا فوراً جنوباً الى المآوي المعروفة في مدينة غزة. العودة الى مناطق القتال تشكل خطرًا على حياتكم".
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير من أدرعي إلى سكان جباليا.. أخلوا فوراً
lebanon 24
10/06/2025 14:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: على السكان الموجودين في 4 بلوكات بخان يونس إخلاؤها فورا إلى المناطقة الغربية من المدينة
lebanon 24
10/06/2025 14:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطالب سكان مناطق عدة في غزة بالإخلاء
lebanon 24
10/06/2025 14:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان قطاع غزة المتواجدين في جباليا بضرورة إخلائها قبيل شن هجوم
lebanon 24
10/06/2025 14:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:33 | 2025-06-10
07:30 | 2025-06-10
07:28 | 2025-06-10
07:00 | 2025-06-10
06:50 | 2025-06-10
06:19 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24