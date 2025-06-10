تحذير إسرائيليّ إلى سكان غزة: للإخلاء فوراً

#عاجل ‼️ الى كل المتواجدين في شمال قطاع غزة وتحديدًا في أحياء الكرامة، عبد الرحمن، النهضة ومعسكر جباليا في بلوكات 975, 979, 980, 982, 983, 1814
⭕️جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة جداً في مناطق وجودكم لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية.
⭕️سيرد جيش الدفاع بشكل صارم على كل عملية… pic.twitter.com/bv3YjWr6BU
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 10, 2025
#عاجل ‼️ الى كل المتواجدين في شمال قطاع غزة وتحديدًا في أحياء الكرامة، عبد الرحمن، النهضة ومعسكر جباليا في بلوكات 975, 979, 980, 982, 983, 1814
⭕️جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة جداً في مناطق وجودكم لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية.
⭕️سيرد جيش الدفاع بشكل صارم على كل عملية… pic.twitter.com/bv3YjWr6BU