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عربي-دولي
بعد تسمم العشرات... توقيف صاحب مطعم شهير في بلدٍ عربيّ
Lebanon 24
10-06-2025
|
07:30
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ألقت الشرطة
المصرية
القبض على صاحب مطعم شهير في مدينة ملوي جنوب محافظة
المنيا
، عقب ورود عدة بلاغات عن تعرض عشرات الزبائن لحالات تسمم غذائي.
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وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ملوي من القبض على المتهم، البالغ من العمر 30 عاما، وأُحيل للنيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيا لمدة 4 أيام لحين استكمال التحقيقات. (ارم نيوز)
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