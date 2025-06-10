بعد تسمم العشرات... توقيف صاحب مطعم شهير في بلدٍ عربيّ

ألقت الشرطة القبض على صاحب مطعم شهير في مدينة ملوي جنوب محافظة ، عقب ورود عدة بلاغات عن تعرض عشرات الزبائن لحالات تسمم غذائي.

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وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ملوي من القبض على المتهم، البالغ من العمر 30 عاما، وأُحيل للنيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيا لمدة 4 أيام لحين استكمال التحقيقات. (ارم نيوز)