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عربي-دولي

بعد تسمم العشرات... توقيف صاحب مطعم شهير في بلدٍ عربيّ

Lebanon 24
10-06-2025 | 07:30
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ألقت الشرطة المصرية القبض على صاحب مطعم شهير في مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، عقب ورود عدة بلاغات عن تعرض عشرات الزبائن لحالات تسمم غذائي. 
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وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ملوي من القبض على المتهم، البالغ من العمر 30 عاما، وأُحيل للنيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيا لمدة 4 أيام لحين استكمال التحقيقات. (ارم نيوز)
 
 
 
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