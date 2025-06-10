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عربي-دولي

راكب يبلغ عن وجود قنبلة على متن طائرة!

Lebanon 24
10-06-2025 | 08:39
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أعلنت السلطات الأميركية عن اعتقال رجل من ولاية ميشيغان أبلغ شركة الطيران عن وجود قنبلة على متن طائرة تخلّف عن رحلتها.
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وأوضحت التحقيقات أن الرجل الذي يُدعى جون تشارلز روبنسون، استخدم هاتفا محمولا للاتصال بشركة "سبيريت إيرلاينز" وأبلغهم بمعلومات زائفة حول وجود قنبلة على متن الرحلة رقم 2145 المتجهة من ديترويت إلى لوس أنجلوس.
 
 
وعلى الفور، تم إلغاء الرحلة وإنزال جميع الركاب وأفراد الطاقم كإجراء احترازي.
 
 
وقالت السلطات إن فرق الكشف عن المتفجرات التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي حضرت إلى الموقع وفتشت الطائرة بالكامل، ولم يعثر على أي مواد متفجرة أو تهديد حقيقي. (روسيا اليوم)
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