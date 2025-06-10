راكب يبلغ عن وجود قنبلة على متن طائرة!



Advertisement



وأوضحت التحقيقات أن الرجل الذي يُدعى جون ، استخدم هاتفا محمولا للاتصال بشركة "سبيريت " وأبلغهم بمعلومات زائفة حول وجود قنبلة على متن الرحلة رقم 2145 المتجهة من إلى . أعلنت السلطات الأميركية عن اعتقال رجل من أبلغ عن وجود قنبلة على متن طائرة تخلّف عن رحلتها.وأوضحت التحقيقات أن الرجل الذي يُدعى جون ، استخدم هاتفا محمولا للاتصال بشركة "سبيريت " وأبلغهم بمعلومات زائفة حول وجود قنبلة على متن الرحلة رقم 2145 المتجهة من إلى .

وعلى الفور، تم إلغاء الرحلة وإنزال جميع الركاب وأفراد الطاقم كإجراء احترازي.

وقالت السلطات إن فرق المتفجرات التابعة لمكتب التحقيقات حضرت إلى الموقع وفتشت الطائرة بالكامل، ولم يعثر على أي مواد متفجرة أو تهديد حقيقي. (روسيا اليوم)