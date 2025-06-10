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ترامب: لو لم أُرسل قوات إلى لوس أنجلوس لكانت تحترق الآن

Lebanon 24
10-06-2025 | 09:07
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مدينة لو أنجلوس كانت سيتحترق بالكامل لو لم يرسل قوات الحرس الوطني و"المارينز".
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وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لو لم أُرسل قوات إلى لوس أنجلوس في الليالي الثلاث الماضية، لكانت تلك المدينة الجميلة والعظيمة تحترق الآن". (العربية)
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