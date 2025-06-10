الكنيست الإسرائيلي يصوّت الأربعاء على حل نفسه

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يجري ، الأربعاء، تصويتا لحل نفسه بطلب من في مبادرة قد تلقى دعما من شركاء في الائتلاف الحاكم المتشدد.وجاءت الخطوة في أعقاب نزاع بشأن مشروع قانون لتجنيد المزيد من المتشددين في الجيش .ورغم إعفاء اليهود الأرثوذكس المتشددين من التجنيد منذ أمد بعيد، قضت في عام 2024 بضرورة إنهاء هذا الإعفاء، الأمر الذي أدى إلى اعتراض شديد من الأحزاب التي ترى أن ، وخاصة في ظل بيئة التجنيد المختلط بين الجنسين، لا تتوافق مع تعاليمهم .وسيتم حل فقط في حالة اجتياز الاقتراح 4 عمليات تصويت منفصلة ألا وهي القراءة الأولية، الأربعاء، ويتبعها 3 قراءات إضافية.وتتطلب الموافقة النهائية حصوله على أغلبية 61 صوتا من أصوات النواب البالغ عددهم 120 نائبا.ويعتقد المراقبون السياسيون أن الأجنحة المتشددة ستدعم الاقتراح في مراحله الأولى للضغط على ثم تسحب دعمها لاحقا سعيا للحصول على تنازلات سياسية.يشار إلى أن ائتلاف نتنياهو لديه حاليا 68 مقعدا في الكنيست وقد يفقد أغلبيته إذا انسحبت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة.