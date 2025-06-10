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عربي-دولي

هل يستغلّ ترامب أحداث لوس أنجلوس لتمرير "مشروع القانون الكبير"؟

Lebanon 24
10-06-2025 | 12:00
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ذكرت "سكاي نيوز"، أنّ موقع "أكسيوس" الأميركي قال إنّ الرئيس دونالد ترامب يبدو أنه يسعى لاستغلال اضطرابات لوس أنجلوس للدفع بـ"مشروع قانونه الكبير".
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وأوضح المصدر قائلاً: "لدى الرئيس ترامب رسالة جديدة للجمهوريين المترددين في الكونغرس: إما أن تدعموا "مشروع القانون الكبير الجميل"، أو ستتعرضون للهجوم بتهمة دعم محتجي لوس أنجلوس الذين يلوحون بأعلام المكسيك أمام سيارات محترقة".

وأكد أن ما يحدث "يُعدّ علامة على الضغوط السياسية الشديدة التي يمارسها ترامب داخل حزبه. وفي الوقت عينه، يضغط على قادة كاليفورنيا الديمقراطيين بما يصفه النقاد بأنه ردّ فعل مبالغ فيه على الاحتجاجات التي أججتها حملته الصارمة ضدّ الهجرة".

وأضاف: "ساعدت الأحداث في لوس أنجلوس البيت الأبيض على تحويل بعض التركيز من خلاف ترامب مع إيلون ماسك إلى قضية الهجرة - وهي قضية لا يزال ترامب يحظى فيها بتأييد جيد نسبيا في استطلاعات الرأي على الرغم من الاستياء المتزايد من حملته الشرسة للاعتقالات والترحيل".

ومشروع القانون "الكبير الجميل" يتعلق بتشريع شامل للضرائب والإنفاق يسعى ترامب إلى تمريره.

وأبرز "أكسيوس" أن الإدارة الأميركية ترى أن الأحداث في لوس أنجلوس "تمثل فرصة لمهاجمة سياسات "المدن الملاذ"، وإحراج الديمقراطيين، وإظهار الحاجة إلى تمويل الهجرة في مشروع القانون الضخم الذي يدعمه معظم الجمهوريين بقوة".

وأردف قائلا: "بالنسبة لفريق ترامب، فإن معارضة الديمقراطيين على التدخل في لوس أنجلوس، والصور المتلفزة للسيارات المخربة، والمحتجين الذين يلقون الحجارة ويلوحون بأعلام أجنبية، كلها عوامل ساهمت في تعزيز حملة البيت الأبيض للحفاظ على الدعم الجمهوري لمشروع قانون ترامب". (سكاي نيوز)
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