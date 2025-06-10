"تغطية الجسم وارتداء البوركيني".. قواعد مُفاجئة للباس البحر في سوريا!

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ويُطلب من النساء بحسب القرار المبني "على مقتضيات المصلحة العامة" ارتداء البوركيني أو "ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل أكبر"، مع ارتداء رداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة. كما يفرض على الرجال عدم الظهور مكشوفي خارج أماكن السباحة كالمطاعم أو بهو الفنادق.ونشرت قرارا عبر منصاتها الرسمية تطلب فيه من السياح والزوار "الالتزام بارتداء ملابس سباحة مناسبة تراعي الذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع"، مع التشديد على "احترام التنوع الثقافي والديني في ".وتضمن القرار في فقراته الأولى ارشادات السلامة العامة، ثم تخصص في الفقرات اللاحقة بتحديد وضبط الملابس المخصصة للسباحة في الشواطئ والمرافق العامة.وتنص التعليمات أيضا على ضرورة ارتداء ملابس فضفاضة وتغطية الكتفين والركبتين، وعلى منع ارتداء الملابس "الشفافة أو الضيقة جدا".ووضع القرار تعليمات "مخففة" للمنتجعات المصنفة من المستوى الدولي (أربع نجوم وما فوق) والأندية الخاصة، حيث "يسمح بملابس السباحة الغربية العادية ضمن حدود السلوك الحضاري والآداب العامة".