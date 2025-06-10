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عربي-دولي

"تغطية الجسم وارتداء البوركيني".. قواعد مُفاجئة للباس البحر في سوريا!

Lebanon 24
10-06-2025 | 11:29
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أصدرت السلطات السورية، الثلاثاء، تعليمات جديدة بشأن لباس الشواطئ والمسابح العامة، تُلزم الزوار بارتداء ملابس أكثر احتشامًا، والنساء بالمايوه الشرعي (البوركيني) أو تغطية الجسم.
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ويُطلب من النساء بحسب القرار المبني "على مقتضيات المصلحة العامة" ارتداء البوركيني أو "ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل أكبر"، مع ارتداء رداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة. كما يفرض على الرجال عدم الظهور مكشوفي الصدر خارج أماكن السباحة كالمطاعم أو بهو الفنادق.


ونشرت وزارة السياحة قرارا عبر منصاتها الرسمية تطلب فيه من السياح والزوار "الالتزام بارتداء ملابس سباحة مناسبة تراعي الذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع"، مع التشديد على "احترام التنوع الثقافي والديني في الجمهورية العربية السورية".


وتضمن القرار في فقراته الأولى ارشادات السلامة العامة، ثم تخصص في الفقرات اللاحقة بتحديد وضبط الملابس المخصصة للسباحة في الشواطئ والمرافق العامة.


وتنص التعليمات أيضا على ضرورة ارتداء ملابس فضفاضة وتغطية الكتفين والركبتين، وعلى منع ارتداء الملابس "الشفافة أو الضيقة جدا".


ووضع القرار تعليمات "مخففة" للمنتجعات المصنفة من المستوى الدولي (أربع نجوم وما فوق) والأندية الخاصة، حيث "يسمح بملابس السباحة الغربية العادية ضمن حدود السلوك الحضاري والآداب العامة".
ولا تنطبق هذه التعليمات المخففة على الفنادق والمنتجعات الخاصة دون الأربع النجوم.


ويُلزم القرار مستثمري ومالكي المنشآت السياحية بوضع الإرشادات الجديدة بشكل بارز في مواقع الشواطئ والمسابح، ومتابعة الالتزام بها، بما يشمل أوقات السباحة المسموح بها.


ولم توضح الوزارة آلية تطبيق التعليمات الجديدة أو العقوبات المفروضة في حال مخالفتها.
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