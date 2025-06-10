السفير الأميركي في إسرائيل: واشنطن تقلّص دعمها لقيام دولة فلسطينية

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أكد سفير لدى أن لم تعد تؤيد تماماً قيام للفلسطينيين، مضيفاً أنه إذا ما أُنشئت دولة فيمكن أن تكون في مكان آخر بالمنطقة بدلا من .هاكابي، المُعيّن من قِبل الرئيس الأميركي ، في مقابلة مع : "ما لم تحدث بعض التغييرات المهمة التي تُغير الثقافة، فلن يكون هناك مجال لذلك". وأضاف أن هذه التغييرات على الأرجح لن تحدث "خلال حياتنا".وعندما سُئل عما إذا كانت لا تزال هدفاً للسياسة الأميركية، كما كانت على مدى العقدين الماضيين، قال: "لا أعتقد ذلك".أما فيما يتعلق بموقع الدولة ، اقترح هاكابي اقتطاع قطعة أرض من بدلا من مطالبة إسرائيل بإفساح المجال.(العربية)