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عربي-دولي
السفير الأميركي في إسرائيل: واشنطن تقلّص دعمها لقيام دولة فلسطينية
Lebanon 24
10-06-2025
|
11:45
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أكد سفير
واشنطن
لدى
إسرائيل
أن
الولايات المتحدة
لم تعد تؤيد تماماً قيام
دولة مستقلة
للفلسطينيين، مضيفاً أنه إذا ما أُنشئت دولة فيمكن أن تكون في مكان آخر بالمنطقة بدلا من
الضفة الغربية
.
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وقال مايك
هاكابي، المُعيّن من قِبل الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، في مقابلة مع
بلومبرغ
: "ما لم تحدث بعض التغييرات المهمة التي تُغير الثقافة، فلن يكون هناك مجال لذلك". وأضاف أن هذه التغييرات على الأرجح لن تحدث "خلال حياتنا".
وعندما سُئل عما إذا كانت
الدولة الفلسطينية
لا تزال هدفاً للسياسة الأميركية، كما كانت على مدى العقدين الماضيين، قال: "لا أعتقد ذلك".
أما فيما يتعلق بموقع الدولة
الفلسطينية
، اقترح هاكابي اقتطاع قطعة أرض من
دولة إسلامية
بدلا من مطالبة إسرائيل بإفساح المجال.
(العربية)
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