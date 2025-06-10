خبر إيجابي عن إنهاء حرب غزة.. هذا ما قاله نتنياهو

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أكد إحراز "تقدم كبير" في مفاوضات صفقة التبادل واستعادة المحتجزين في ، وتحدثت تقارير إسرائيلية عن مشاورات مكثفة يجريها بشأن الصفقة المرتقبة.وقال نتنياهو، المطلوب للمحكمة ، اليوم الثلاثاء "من المبكر إعطاء الأمل، لكننا نعمل دون تلكؤ في هذه الساعات من أجل صفقة تبادل. نعمل في كل وقت من أجل الصفقة، وأتمنى أن نستطيع التقدم".وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يتشاور هاتفيا مع وزراء ومسؤولين أمنيين كبار على خلفية تقدم بشأن صفقة التبادل، وأوضحت أن رئيس الوزراء سيعقد الليلة اجتماعا تشاوريا بشأن موضوع المحتجزين في غزة.