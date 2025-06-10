Advertisement

عربي-دولي

خبر إيجابي عن إنهاء حرب غزة.. هذا ما قاله نتنياهو

Lebanon 24
10-06-2025 | 11:40
A-
A+
\
Doc-P-1373140-638851779741924966.png
Doc-P-1373140-638851779741924966.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إحراز "تقدم كبير" في مفاوضات صفقة التبادل واستعادة المحتجزين في قطاع غزة، وتحدثت تقارير إسرائيلية عن مشاورات مكثفة يجريها نتنياهو بشأن الصفقة المرتقبة.
Advertisement

وقال نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء "من المبكر إعطاء الأمل، لكننا نعمل دون تلكؤ في هذه الساعات من أجل صفقة تبادل. نعمل في كل وقت من أجل الصفقة، وأتمنى أن نستطيع التقدم".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يتشاور هاتفيا مع وزراء ومسؤولين أمنيين كبار على خلفية تقدم بشأن صفقة التبادل، وأوضحت أن رئيس الوزراء سيعقد الليلة اجتماعا تشاوريا بشأن موضوع المحتجزين في غزة.
مواضيع ذات صلة
إيجابية أميركية.. هذا ما قيل عن حرب غزة
lebanon 24
11/06/2025 02:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: ضباط احتياط إسرائيليون يطالبون نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان بصفقة تبادل وإنهاء حرب غزة
lebanon 24
11/06/2025 02:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عن لبنان... هذا آخر ما قاله نتنياهو
lebanon 24
11/06/2025 02:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إيهود باراك: نتنياهو بين خياري حرب دوافعها سياسية وصفقة لإطلاق الرهائن وإنهاء الحرب
lebanon 24
11/06/2025 02:00:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:02 | 2025-06-10
16:47 | 2025-06-10
16:37 | 2025-06-10
16:36 | 2025-06-10
16:32 | 2025-06-10
16:19 | 2025-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24