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عربي-دولي

في دفعة ثانية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان أكثر من ألف أسير حرب!

Lebanon 24
10-06-2025 | 12:07
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أعلنت روسيا، يوم الثلاثاء، تنفيذ عملية تبادل أسرى جديدة مع أوكرانيا، ضمن الدفعة الثانية التي شملت أكثر من ألف أسير حرب، وذلك بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال مباحثات سلام جرت بين الجانبين الأسبوع الماضي.
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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بموجب الاتفاقات الروسية-الأوكرانية التي حصلت في الثاني من حزيران في إسطنبول، عادت المجموعة الثانية من الجنود الروس"، مضيفة "في المقابل سُلمت مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين".


من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف استعادت، الثلاثاء، مجموعة جديدة من أسرى الحرب.


وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام: "يمثل اليوم المرحلة الأولى من عودة جنودنا الجرحى والمصابين بجروح خطيرة من الأسر الروسي. وجميعهم يحتاجون إلى عناية طبية فورية. هذا عمل إنساني مهم".
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