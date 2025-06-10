في دفعة ثانية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان أكثر من ألف أسير حرب!

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وأوضحت عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بموجب الاتفاقات الروسية-الأوكرانية التي حصلت في الثاني من حزيران في إسطنبول، عادت من الجنود "، مضيفة "في المقابل سُلمت مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين".، قال الرئيس الأوكراني إن استعادت، الثلاثاء، من أسرى الحرب.وأضاف عبر تطبيق تيليغرام: "يمثل اليوم المرحلة الأولى من عودة جنودنا الجرحى والمصابين بجروح خطيرة من الأسر الروسي. وجميعهم يحتاجون إلى عناية طبية فورية. هذا عمل إنساني مهم".