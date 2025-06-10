"خُطِّط لها مسبقًا"... هذا ما أعلنه ترامب عن أحداث لوس أنجلوس!

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عربي-دولي
"خُطِّط لها مسبقًا"... هذا ما أعلنه ترامب عن أحداث لوس أنجلوس!
Lebanon 24
10-06-2025
|
12:44
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أعلن الرئيس الميركي
دونالد ترامب
مساء اليوم، أنه "إذا كان هناك تمرد في
كاليفورنيا
فسأطبق قانون التمرد".
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واعتبر
ترامب
أن " هناك مناطق في لوس أنجلس يمكن وصف ما يجري فيها بالتمرد"، مضيفاً " لو لم نرسل
قوات الحرس الوطني
لكانت لوس أنجلس تحترق".
وعن الليلة الماضية في
لوس أنجلوس
، أشار ترامب إلى ان "الوضع كان سيئا"، موضحا أنّه" تحدث مع حاكم كاليفورنيا قبل يوم وأبلغه بأن عليه القيام بعمل أفضل".
واكّد أن هناك "مشاغبون يتلقون الأموال في مظاهرات لوس أنجلس وألقينا القبض على عدد منهم".
واوضح ترامب أن "الشرطة لم تستطع السيطرة على الوضع في لوس أنجلس قبل تدخلنا هناك"، مشيراً إلى انّه يريد إحلال الأمن في لوس أنجلس التي كانت تحت الحصار قبل تدخله.
تابع: "قوات
الحرس الوطني
ستغادر عندما ينتهي الخطر في ولاية كاليفورنيا".
أضاف ترامب: "أوقفت العنف في لوس أنجلس من خلال الخطوات التي اتخذتها".
اما عن الوضع في لوس أنجلوس اليوم، فقال ترامب أن "الوضع هادئ وسنرى ما سيحدث لاحقا"، معتبراً انّ " الكارثة في لوس أنجلس خطط لها مسبقا".
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