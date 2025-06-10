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عربي-دولي

نائب أوكراني: زيلينسكي يستعد لتجنيد من بلغوا 18 عاما

Lebanon 24
10-06-2025 | 13:39
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قال عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي المحتجز حاليا بتهمة الخيانة العظمى عن ثقته إن فلاديمير زيلينسكي بدأ الاستعدادات لتجنيد المواطنين الأوكرانيين الذين بلغوا 18 عاما.
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وكتب دوبينسكي على "تلغرام": "في هذه الأثناء، بدأ زيلينسكي الاستعدادات لتجنيد من بلغوا 18 عاما".
سبق أن أعلن زيلينسكي أنه يخطط لجذب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما إلى القوات المسلحة الأوكرانية من خلال عرض عقد خاص عليهم: مقابل سنة الخدمة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية - 24 ألف دولار، والقبول في الجامعة دون امتحانات، وقرض عقاري بفائدة 0%. (روسيا اليوم)
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