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قال عضو الأوكراني المحتجز حاليا بتهمة الخيانة العظمى عن ثقته إن بدأ الاستعدادات لتجنيد المواطنين الأوكرانيين الذين بلغوا 18 عاما.وكتب دوبينسكي على " ": "في هذه الأثناء، بدأ الاستعدادات لتجنيد من بلغوا 18 عاما".سبق أن أعلن زيلينسكي أنه يخطط لجذب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما إلى القوات المسلحة من خلال عرض عقد خاص عليهم: مقابل سنة الخدمة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية - 24 ألف دولار، والقبول دون امتحانات، وقرض عقاري بفائدة 0%. (روسيا اليوم)