إيران: عداؤنا مع إسرائيل لن ينتهي

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أكد قائد ، الثلاثاء، أن عداء بلاده مع "لن ينتهي".ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن سلامي قوله: "حتى لو توصلنا إلى اتفاق بشأن الملف أو انتهت حرب غزة فإن عداءنا مع إسرائيل لن ينتهي، لأن هذه الحرب هي على الوجود والمعتقدات".كما أشار إلى أن "حربنا مع أميركا هي حرب عقائدية ومعركة بين الظلم والعدل".وتابع: "موقف ضد أميركا وإسرائيل يختلف عن أخرى".وأبرز أن "القوى العظمى تعاني من نقاط ضعف وثغرات خطيرة"، مضيفا: "تُهزم القوى العظمى بجراحها؛ قوتها لا تُنجيها من الهزيمة. تُلحق الضرر بالطرف الآخر بقوتها، لكنها لا تستطيع منع جراحها".(سكاي نيوز)