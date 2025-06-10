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عربي-دولي
إيران: عداؤنا مع إسرائيل لن ينتهي
Lebanon 24
10-06-2025
|
14:23
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أكد قائد
الحرس الثوري الإيراني
حسين سلامي
، الثلاثاء، أن عداء بلاده مع
إسرائيل
"لن ينتهي".
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ونقلت وكالة أنباء الطلبة
الإيرانية
عن سلامي قوله: "حتى لو توصلنا إلى اتفاق بشأن الملف
النووي
أو انتهت حرب غزة فإن عداءنا مع إسرائيل لن ينتهي، لأن هذه الحرب هي على الوجود والمعتقدات".
كما أشار إلى أن "حربنا مع أميركا هي حرب عقائدية ومعركة بين الظلم والعدل".
وتابع: "موقف
إيران
ضد أميركا وإسرائيل يختلف عن
أي دولة
أخرى".
وأبرز
قائد الحرس الثوري
الإيراني
أن "القوى العظمى تعاني من نقاط ضعف وثغرات خطيرة"، مضيفا: "تُهزم القوى العظمى بجراحها؛ قوتها لا تُنجيها من الهزيمة. تُلحق الضرر بالطرف الآخر بقوتها، لكنها لا تستطيع منع جراحها".
(سكاي نيوز)
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