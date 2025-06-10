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(روسيا اليوم)

أعلن الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الثلاثاء أن ستخفض كمية الأموال المخصصة لشراء أسلحة جديدة لتسليمها إلى في ميزانية السنة المالية 2026.وقال هيغسيث خلال جلسة استماع في لجنة المخصصات بمجلس النواب الأمريكي عندما سُئل عن ميزانية لشراء أسلحة جديدة لإرسالها إلى في السنة المالية 2026: "هناك تخفيضات في هذه الميزانية. كما تعلمون، الإدارة الحالية لديها وجهة نظر مختلفة تماما تجاه هذا النزاع".وأضاف أنه وفقا لموقف الأمريكي ، فإن التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا من خلال المفاوضات هي في مصلحة طرفي النزاع ومصلحة الولايات المتحدة.ووصف الأمريكي جاي دي أمس ما حدث خلال فترة إدارة بأنه كان "جنونا". معتبرا أنها لم تعمل في الساحة الدبلوماسية بشكل كاف، بما في ذلك في ما يخص النزاع في أوكرانيا.