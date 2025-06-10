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عربي-دولي

روسيا تشدد على احترام سيادة العراق وتعارض أي تدخل خارجي

Lebanon 24
10-06-2025 | 15:25
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا تدعم سيادة العراق وتعارض أي تدخل خارجي في شؤون هذا البلد.
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وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "نعبر عن دعمنا لسيادة العراق ونعارض أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. ولا يجوز أن تتحول الجمهورية إلى ساحة لتصفية الحسابات بين اللاعبين الخارجيين".
ورحب المندوب الروسي بخطوات الحكومة العراقية الرامية إلى منع توريط البلاد في الأزمات الإقليمية على خلفية التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأضاف أن "السبيل إلى إحلال الاستقرار العام في الشرق الأوسط هو الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات القانونية الدولية المعترف بها وفقا لمبدأ حل الدولتين".

ودعا نيبينزيا إلى وقف إطلاق النار فورا وبدون شروط في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عائق. (روسيا اليوم)
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