روسيا تشدد على احترام سيادة العراق وتعارض أي تدخل خارجي

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أكد مندوب الدائم لدى فاسيلي نيبينزيا أن روسيا تدعم سيادة وتعارض أي تدخل خارجي في شؤون هذا البلد.وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "نعبر عن دعمنا لسيادة العراق ونعارض أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. ولا يجوز أن تتحول الجمهورية إلى ساحة لتصفية الحسابات بين اللاعبين الخارجيين".ورحب المندوب الروسي بخطوات الحكومة الرامية إلى منع توريط البلاد في الأزمات الإقليمية على خلفية التصعيد بين وإسرائيل.وأضاف أن "السبيل إلى إحلال الاستقرار العام في هو الحل العادل للقضية على أساس المرجعيات القانونية الدولية المعترف بها وفقا لمبدأ حل الدولتين".ودعا نيبينزيا إلى وقف إطلاق النار فورا وبدون شروط في وإطلاق سراح جميع المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عائق. (روسيا اليوم)