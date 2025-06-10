"نيمبوس" ينذر بعودة كورونا.. هل يواجه شرق المتوسط كارثة صحية؟

Advertisement

المتحور الجديد، المعروف علميا باسم "NB.1.8.1" أو "نيمبوس"، يُصنف ضمن قائمة "المتحورات الخاضعة للرصد" بحسب العالمية، وينحدر هذا المتغير من سلالة "أوميكرون"، وجرى اكتشافه لأول مرة في كانون الثاني 2025، ثم أدرج رسميا في قائمة المتغيرات العالمية قيد المراقبة في 23 أيار.ويعتقد خبراء في السياسات الصحية، تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذا المتحور "نشط نسبيا" لكنه لا يرقى إلى مستوى الخطر العام، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي الجرعات المعززة من اللقاحات.وفقا لأستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إسلام عنان، فإن المتحور "نيمبوس" لا يظهر حتى الآن قدرات استثنائية على الانتشار أو إحداث أعراض مرضية أشد، موضحا أن الحديث المتداول عن "ارتفاع نسب الإصابة بنسبة 97 بالمئة" يحتاج إلى تدقيق، فهذه النسبة تم تداولها في تقارير محلية لدول صغيرة أو من خلال عينات غير ممثلة، ولا تعبّر عن ارتفاع عالمي مرتبط بالمتحور الجديد تحديدا.وأشار عنان، إلى أنه جرى اكتشاف المتحور الجديد في 22 دولة حول العالم خلال الأشهر الماضية، وتمثل نسبته حوالي 10 بالمئة من العينات العالمية، "ما يشير إلى ارتفاع نسبي بفارق زمني ضيق، لكنه لا يشير إلى انتشار واسع مثل دلتا أو أوميكرون الأصلي".ومع ذلك يرى أستاذ علم انتشار الأوبئة، أن "نيمبوس مقلق نسبيا ويراقب من قبل الصحة العالمية، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الطوارئ الفعلية".وتعتقد منظمة الصحة، أن "استمرار تطور كوفيد-19 يؤدي لظهور متحورات جديدة قد تسبب موجات جديدة من زيادة حالات الإصابة أو الوفاة".ونظرا إلى استمرار انتقال بمستويات كبيرة في العديد من المناطق، فإن آخر تقييمات المخاطر الصادرة عن منظمة الصحة العالمية المتعلقة "لا تزال تشير إلى مستوى عالٍ من الخطر".ومع ذلك، لم توص المنظمة بفرض أي قيود على السفر أو التجارة حتى الآن، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة تظل فعالة ضد المتحور الجديد، وتسهم في الوقاية من الأعراض الشديدة والوفاة.بدوره، قال مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية، الدكتور ضرار بلعاوي، في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، إنه حتى الآن، لا تظهر أدلة على أن أعراض المتحور "نيمبوس" أشد من متحورات أوميكرون السابقة.وتشمل الأعراض الشائعة حتى الآن، وفق "بلعاوي":التعب والحمى.آلام العضلات والتهاب الحلق.غياب فقدان حاستي الشم والتذوق بشكل بارز، على عكس السلالات المبكرة.تحذيرات دولية من تحول غزة إلى بؤرة أوبئةمخاوف من انتشار متحور من شلل الأطفال في غزةلكن الخطر الأكبر يظل مرتبطا بالفئات الهشة مثل كبار السن، أصحاب المناعة الضعيفة، إذ قد تؤدي العدوى إلى مضاعفات خطيرة، كما ذكر مستشار العلاج السريري للأمراض المعدية، والذي لفت إلى أن الدراسات المخبرية تظهر أن المتحور أكثر كفاءة في إصابة الخلايا البشرية، مع احتمالية أعلى لتجنب المناعة المكتسبة من اللقاحات أو إصابات سابقة.ولفت إلى تراجع المناعة الجماعية خلال الفترة الماضية، فمع مرور الوقت، تقل فعالية المناعة الناتجة عن التطعيمات القديمة، مما يزيد من قابلية الإصابة بالمتحور الجديد، لكن البيانات تُظهر أن الجرعات المعززة الحديثة تقلل دخول المستشفى بنسبة 45 بالمئة.ولا يختلف الوضع العالمي كثيرا عن الإقليم، إذ حذر خبراء بريطانيون من أن متحوّر "نيمبوس" قد يدفع نحو موجة صيفية جديدة من الإصابات، فبحسب بيانات وكالة الأمن الصحي في المتحدة، فقد بلغت نسبة الحالات الإيجابية أعلى مستوياتها لهذا العام، بزيادة وصلت إلى 97 بالمئة مقارنة بشهر الماضي.ووفق الأرقام الرسمية الأخيرة، ساهم " " في وفاة أكثر من 300 شخص في إنجلترا خلال شهر مايو فقط.وفي هذا السياق، قال البروفيسور لورانس يونغ، خبير الفيروسات في جامعة "ووريك" ، إن البلاد قد تشهد ارتفاعا ملحوظًا في الإصابات خلال الأسابيع المقبلة، ربما في أواخر يونيو أو يوليو، وإن كان من الصعب حتى الآن تقدير مدى حدّة تلك الموجة.