كاليفورنيا تطلب من القضاء منع نشر الجيش في لوس أنجلوس

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وقال حاكم الولاية : "إرسال عناصر متمرسين بالقتال الحربي إلى الشوارع أمر غير مسبوق ويهدد جوهر ديموقراطيتنا".وأضاف أن " يتصرف كطاغية وليس كرئيس. نطلب من المحكمة تعطيل هذه الممارسات المخالفة للقانون فورا".