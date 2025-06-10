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عربي-دولي

حصلت عليها من داخل إسرائيل.. إيران تكشف محتوى وثائق "حساسة واستراتيجية"!

Lebanon 24
10-06-2025 | 16:19
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أعلنت إيران، عن حصولها على "وثائق حساسة واستراتيجية" من داخل إسرائيل، كاشفةً عن بعض تفاصيلها.
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ووفقاً لما أوردته وكالة "تسنيم"، فقد أصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية بياناً وصفته بالمهم بشأن هذه الوثائق.

وقالت الوزارة: "الوثائق التي تم الحصول عليها من إسرائيل تتنوع مواضيعها وقيمتها الاستراتيجية".

وأضافت أن المعلومات في هذه الوثائق "لها علاقة ببرامج الأسلحة النووية والمنشآت، والأبحاث، والاتصالات مع المؤسسات الأميركية والأوروبية".

وبينت أن "جزءا من الوثائق مرتبط بالبرامج العسكرية والصاروخية الإسرائيلية".

كما لفتت إلى أن "الوثائق التي تم الحصول عليها تتضمن أسماء، وصور، وعناوين مجموعة من المديرين والمسؤولين والعلماء المشاركين في هذه المشاريع".

وأبرزت أن "من النقاط المهمة التي تم الكشف عنها أن (إسرائيل)، بالإضافة إلى رعاياه، يستعين بباحثين من جنسيات أخرى، وتتوفر لدينا مواصفاتهم الكاملة أيضا".

وأشارت إلى أنه "سيتم نشر أجزاء من هذه الوثائق لإطلاع الأمة الإيرانية عليها".

ووصفت وزارة الاستخبارات الإيرانية عملية الحصول على هذه الوثائق بأنها "عملية استخباراتية تاريخية وغير مسبوقة".

وأكدت أنه تم تصميمها "بهدف الوصول إلى وثائق حساسة واستراتيجية وذات أعلى مستويات السرية" لدى إسرائيل.

وأكملت: "انتهت (الوزارة) مؤخرا بنجاح من نقل كمية هائلة من الوثائق إلى داخل البلاد. والآن، جميع القوات المنفذة للعملية متمركزون في مقراتهم بكامل صحتهم وعافيتهم".
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