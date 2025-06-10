جنرال أميركي: طهران قد تنتج أول سلاح نووي خلال أسبوع!

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وقال خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي، يوم الثلاثاء: "إذا قرر النظام (الإيراني) الإسراع بتطوير السلاح ، فإن المخزونات المتوفرة وأجهزة الطرد المركزي في عدد من المفاعلات ستكون كافية حسب تقديراتنا لإنتاج الـ 25 كغم الأولى من المادة اللازمة للسلاح خلال أسبوع واحد، وما يصل إلى 10 شحنات نووية في غضون 3 أسابيع".وتابع قائلا إن "في حال حصول الأسلحة النووية ستفعل الدول الأخرى في المنطقة كل ما بوسعها للحصول على السلاح النووي، أي تطويره أو شرائه لتكون قادرة على الحفاظ على القدرات لردع إيران".يذكر أن وإيران أجرتا عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة حول برنامج إيران النووي، ومن المقرر أن تجري الجولة السادسة منها في يوم 15 حزيران الجاري.وأعلنت الولايات المتحدة مرارا أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، فيما نفت وجود نوايا لديها لتطوير الأسلحة النووية.