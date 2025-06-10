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عربي-دولي

جنرال أميركي: طهران قد تنتج أول سلاح نووي خلال أسبوع!

Lebanon 24
10-06-2025 | 16:32
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قال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل كوريلا، إن إيران تمتلك قدرات تخوّلها إنتاج ما يصل إلى 10 شحنات نووية خلال ثلاثة أسابيع.
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وقال كوريلا خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي، يوم الثلاثاء: "إذا قرر النظام (الإيراني) الإسراع بتطوير السلاح النووي، فإن المخزونات المتوفرة وأجهزة الطرد المركزي في عدد من المفاعلات ستكون كافية حسب تقديراتنا لإنتاج الـ 25 كغم الأولى من المادة اللازمة للسلاح خلال أسبوع واحد، وما يصل إلى 10 شحنات نووية في غضون 3 أسابيع".


وتابع قائلا إن "في حال حصول إيران على الأسلحة النووية ستفعل الدول الأخرى في المنطقة كل ما بوسعها للحصول على السلاح النووي، أي تطويره أو شرائه لتكون قادرة على الحفاظ على القدرات لردع إيران".


يذكر أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة حول برنامج إيران النووي، ومن المقرر أن تجري الجولة السادسة منها في عمان يوم 15 حزيران الجاري.


وأعلنت الولايات المتحدة مرارا أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، فيما نفت طهران وجود نوايا لديها لتطوير الأسلحة النووية.
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