تقرير يكذّب فرنسا بشأن "تسليح إسرائيل"

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اتهمت شبكة " العالمية" في تقرير عرضته الثلاثاء، بتسليم عتاد عسكري إلى "بشكل منتظم ومتواصل" منذ أكتوبر 2023، داعية إلى تقديم "إجابات".وينفي وزير الجيوش الفرنسي منذ أشهر هذه الاتهامات.وأشار التقرير الذي يستند بحسب معديه إلى بيانات من ، إلى أن هذه الشحنات تشمل مكونات تستخدم في تصنيع "القنابل والقنابل اليدوية والطوربيدات والألغام والصواريخ"، بالإضافة إلى "قاذفات صواريخ" أو "بنادق عسكرية".وعلى هامش لقاء لعرض التقرير في باريس نظمه أعضاء في من اليسار الراديكالي "حزب فرنسا الأبية"، و9 جمعيات ناشطة، قال دافيد أدلر لشبكة "التقدمية العالمية" التي تتخذ مقرا في ، لوكالة "فرانس برس": "نوثق ملايين قطع المدفعية التي شحنت أسبوعا تلو الآخر وشهرا تلو الآخر من فرنسا إلى إسرائيل" بين نشرين الأول 2023 ونيسان 2025.وأضاف: "نطالب بإجابات حول الحجم الإجمالي لهذه الشحنات والمدى الكامل للتعاون التجاري والعسكري الفرنسي مع إسرائيل".وأقر معدو التقرير باستحالة التحقق مما إذا كانت هذه القطع العسكرية استخدمت بالفعل من طرف الجيش ، أو جرى نشرها في الحرب المستمرة في غزة. (سكاي نيوز)