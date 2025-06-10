كيف ردّت واشنطن على عقوبات بن غفير وسموتريتش؟

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دانت التي فرضتها وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا، الثلاثاء، على الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير (الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (المالية).واعتبرت المتحدثة باسم الأميركية تامي بروس، أن هذه العقوبات "غير مفيدة بالمرة".وخلال مؤتمر صحفي، قالت بروس ردا على سؤال حول قرار الدول الأربع غير المسبوق: "لن تقربنا هذه العقوبات من وقف إطلاق النار في غزة. يجب أن يركزوا على الجاني الحقيقي، ".وأضافت: "لا نزال قلقين بشأن أي خطوة من شأنها أن تزيد من عزلة عن ".وقالت المتحدثة: "إذا أراد حلفاؤنا المساعدة فعليهم التركيز على دعم مفاوضات المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ودعم مؤسسة غزة الإنسانية فيما يتعلق بالغذاء والمساعدات".وفي حين ركزت بروس إجابتها على غزة، جاءت الخطوة التي قادتها بريطانيا ردا على سياسة إسرائيل في المحتلة.واتهمت الدول الأربع سموتريتش وبن غفير بالتحريض على العنف المتطرف ضد ، في ظل توسيع عمليات الاستيطان في الضفة واستمرار الحرب في غزة.وتشهد الضفة الغربية المحتلة هجمات للمستوطنين من دون رادع بشكل يومي تقريبا، وفي أحيان كثيرة تحت أنظار وحماية .وتقول تقارير صحفية إن رئيس قسم الضفة في الشرطة الإسرائيلية يخضع حاليا للتحقيق، بتهمة تجاهل هذه الظاهرة من أجل كسب ود بن غفير.