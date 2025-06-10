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عربي-دولي

ترمب: ما يحدث في لوس أنجلوس اجتياح من قبل أعداء أجانب

Lebanon 24
10-06-2025 | 18:02
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن "لوس أنجلوس تتعرّض لاجتياح من قبل أعداء أجانب"، وذلك في خطاب ألقاه بقاعدة عسكرية تناول فيه الاحتجاجات في المدينة.
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وفي خطابه أمام جنود بقاعدة فورت براغ في نورث كارولاينا، قال ترامب: "لن نسمح باجتياح مدينة أميركية واحتلالها من قبل أعداء أجانب"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية عمليات دهم تنفذها سلطات الهجرة.

وتابع: "ما تشهدونه في كاليفورنيا هجوم شامل على السلم والنطام العام والسيادة الوطنية، ينفذه مثيرو شغب يرفعون أعلاما أجنبية بهدف مواصلة اجتياح أجنبي لبلدنا".
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