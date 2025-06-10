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عربي-دولي
ترمب: ما يحدث في لوس أنجلوس اجتياح من قبل أعداء أجانب
Lebanon 24
10-06-2025
|
18:02
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قال الرئيس الأميركي
دونالد ترمب
، الثلاثاء، إن "
لوس أنجلوس
تتعرّض لاجتياح من قبل أعداء أجانب"، وذلك في خطاب ألقاه بقاعدة عسكرية تناول فيه الاحتجاجات في المدينة.
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وفي خطابه أمام جنود بقاعدة
فورت براغ
في نورث كارولاينا، قال
ترامب
: "لن نسمح باجتياح مدينة أميركية واحتلالها من قبل أعداء أجانب"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية عمليات دهم تنفذها سلطات الهجرة.
وتابع: "ما تشهدونه في
كاليفورنيا
هجوم شامل على السلم والنطام العام والسيادة الوطنية، ينفذه مثيرو شغب يرفعون أعلاما أجنبية بهدف مواصلة اجتياح أجنبي لبلدنا".
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