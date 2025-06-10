ترمب: ما يحدث في لوس أنجلوس اجتياح من قبل أعداء أجانب

Advertisement

قال الرئيس الأميركي ، الثلاثاء، إن " تتعرّض لاجتياح من قبل أعداء أجانب"، وذلك في خطاب ألقاه بقاعدة عسكرية تناول فيه الاحتجاجات في المدينة.وفي خطابه أمام جنود بقاعدة في نورث كارولاينا، قال : "لن نسمح باجتياح مدينة أميركية واحتلالها من قبل أعداء أجانب"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية عمليات دهم تنفذها سلطات الهجرة.وتابع: "ما تشهدونه في هجوم شامل على السلم والنطام العام والسيادة الوطنية، ينفذه مثيرو شغب يرفعون أعلاما أجنبية بهدف مواصلة اجتياح أجنبي لبلدنا".