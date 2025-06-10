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عربي-دولي
إسرائيل تغلق المجال الجوي فوق حفل زفاف نجل نتنياهو.. لأسباب أمنية
Lebanon 24
10-06-2025
|
23:11
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في خطوة غير معتادة تعكس مستوى التأهب الأمني،
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في خطوة غير معتادة تعكس مستوى التأهب الأمني، قررت السلطات
الإسرائيلية
إغلاق المجال الجوي فوق مزرعة "رونيت" وسط البلاد، حيث يُقام حفل زفاف أفنير
نتنياهو
، الابن الأصغر لرئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
، يوم الإثنين المقبل، وفق ما أوردته صحيفة
يديعوت أحرونوت
.
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وبحسب إشعار رسمي تم توجيهه إلى الطيارين، فإن المجال الجوي ضمن دائرة نصف قطرها 1.5 كيلومتر حول موقع الحفل سيُغلق لمدة عشر ساعات، من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الثانية فجرًا، مع استثناء مروحيات الشرطة من هذا الإجراء.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولي الأمن تقدموا بطلب رسمي لإغلاق المجال الجوي في المنطقة خشية من تهديدات أمنية محتملة، ولاقى الطلب موافقة فورية. ويُذكر أن الموقع قريب من مطار هرتسليا، ما يجعل القرار بإغلاق المجال الجوي إجراءً نادرًا في هذه المنطقة الحساسة.
وكان من المقرر إقامة حفل الزفاف في العام الماضي، إلا أنه تأجل على خلفية مخاوف أمنية، خاصة بعد أن أصابت طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله نافذة غرفة في منزل نتنياهو الخاص في قيسارية، ما تسبب بأضرار مادية من دون تسجيل إصابات. (سكاي نيوز)
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