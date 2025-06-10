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عربي-دولي

على هامش مؤتمر نيس... لقاء بين وزير الخارجية السوري ونظيره الفرنسي

Lebanon 24
10-06-2025 | 23:18
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بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس، التطورات الراهنة في سوريا في مختلف المجالات.
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وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية على "تلغرام" أن اللقاء تناول عدة موضوعات استراتيجية تهم الطرفين، وتطرقت المناقشات إلى التطورات الراهنة في سوريا على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، مع تسليط الضوء على النجاحات المستمرة على كل هذه الأصعدة، والتحديات الناجمة عن الجهات الداخلية مثل قوات سوريا الديمقراطية والجهات الخارجية مثل إسرائيل فيما يتعلق باستقرار سوريا.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عن إشادته بالسرعة والإطار الزمني للعملية السياسية، بالإضافة إلى التزام سوريا المتواصل بالتعاون مع المنظمات المتعددة الأطراف كهيئات الأمم المتحدة.

وبدوره، شكر الشيباني فرنسا على دورها في رفع العقوبات عن سوريا، واستكشاف فرص تجارية وشراكات استراتيجية في ملفات حساسة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع قضية الأسلحة الكيميائية الموروثة من عهد نظام الأسد.
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