على هامش مؤتمر نيس... لقاء بين وزير الخارجية السوري ونظيره الفرنسي

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بحث السوري الشيباني مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل ، على هامش مؤتمر للمحيطات في نيس، التطورات الراهنة في في مختلف المجالات.وذكرت على "تلغرام" أن اللقاء تناول عدة موضوعات استراتيجية تهم الطرفين، وتطرقت المناقشات إلى التطورات الراهنة في سوريا على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، مع تسليط الضوء على النجاحات المستمرة على كل هذه الأصعدة، والتحديات الناجمة عن الجهات الداخلية مثل قوات سوريا والجهات الخارجية مثل فيما يتعلق باستقرار سوريا.وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عن إشادته بالسرعة والإطار للعملية السياسية، بالإضافة إلى سوريا المتواصل بالتعاون مع المنظمات المتعددة الأطراف كهيئات الأمم المتحدة.وبدوره، شكر الشيباني على دورها في رفع عن سوريا، واستكشاف فرص تجارية وشراكات استراتيجية في ملفات حساسة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع قضية الأسلحة الكيميائية الموروثة من عهد نظام .