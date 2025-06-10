26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
13
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
على هامش مؤتمر نيس... لقاء بين وزير الخارجية السوري ونظيره الفرنسي
Lebanon 24
10-06-2025
|
23:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحث
وزير الخارجية
السوري
أسعد
الشيباني مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل
بارو
، على هامش مؤتمر
الأمم المتحدة
للمحيطات في نيس، التطورات الراهنة في
سوريا
في مختلف المجالات.
Advertisement
وذكرت
وزارة الخارجية والمغتربين
السورية
على "تلغرام" أن اللقاء تناول عدة موضوعات استراتيجية تهم الطرفين، وتطرقت المناقشات إلى التطورات الراهنة في سوريا على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، مع تسليط الضوء على النجاحات المستمرة على كل هذه الأصعدة، والتحديات الناجمة عن الجهات الداخلية مثل قوات سوريا
الديمقراطية
والجهات الخارجية مثل
إسرائيل
فيما يتعلق باستقرار سوريا.
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عن إشادته بالسرعة والإطار
الزمني
للعملية السياسية، بالإضافة إلى
التزام
سوريا المتواصل بالتعاون مع المنظمات المتعددة الأطراف كهيئات الأمم المتحدة.
وبدوره، شكر الشيباني
فرنسا
على دورها في رفع
العقوبات
عن سوريا، واستكشاف فرص تجارية وشراكات استراتيجية في ملفات حساسة خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع قضية الأسلحة الكيميائية الموروثة من عهد نظام
الأسد
.
مواضيع ذات صلة
لقاءات رسمية لمرقص على هامش قمة دبي لتعزيز الاعلام اللبناني
Lebanon 24
لقاءات رسمية لمرقص على هامش قمة دبي لتعزيز الاعلام اللبناني
11/06/2025 10:09:33
11/06/2025 10:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أ.ف.ب: اجتماع بين الوفدين الأميركي والروسي على هامش مباحثات السلام لأوكرانيا في إسطنبول
Lebanon 24
أ.ف.ب: اجتماع بين الوفدين الأميركي والروسي على هامش مباحثات السلام لأوكرانيا في إسطنبول
11/06/2025 10:09:33
11/06/2025 10:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة السورية: الشرع التقى بالمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا على هامش الزيارة إلى تركيا
Lebanon 24
الرئاسة السورية: الشرع التقى بالمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا على هامش الزيارة إلى تركيا
11/06/2025 10:09:33
11/06/2025 10:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: لقاء في يريفان الإثنين بين وزيري الخارجية الفرنسي والفلسطيني
Lebanon 24
أ ف ب: لقاء في يريفان الإثنين بين وزيري الخارجية الفرنسي والفلسطيني
11/06/2025 10:09:33
11/06/2025 10:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وسط غزة.. إسرائيل تفتح النار على منتظري المساعدات
Lebanon 24
وسط غزة.. إسرائيل تفتح النار على منتظري المساعدات
02:51 | 2025-06-11
11/06/2025 02:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المكسيك تنفي اتهامات تشجيع احتجاجات لوس أنجلوس
Lebanon 24
المكسيك تنفي اتهامات تشجيع احتجاجات لوس أنجلوس
02:49 | 2025-06-11
11/06/2025 02:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وسّعت "المنطقة العازلة".. القوات الروسية تتوغل في مقاطعة سومي
Lebanon 24
وسّعت "المنطقة العازلة".. القوات الروسية تتوغل في مقاطعة سومي
02:48 | 2025-06-11
11/06/2025 02:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لوس أنجلوس.. التظاهرات امتدت إلى نيويورك (فيديو)
Lebanon 24
بعد لوس أنجلوس.. التظاهرات امتدت إلى نيويورك (فيديو)
02:25 | 2025-06-11
11/06/2025 02:25:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الإشتباكات اندلعت بين "حماس" ومجموعة "أبو شباب".. وإسرائيل تتدخل
Lebanon 24
الإشتباكات اندلعت بين "حماس" ومجموعة "أبو شباب".. وإسرائيل تتدخل
02:08 | 2025-06-11
11/06/2025 02:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سقط سروالها.. نجمة شهيرة تتعرّض لموقف محرج على المسرح شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
سقط سروالها.. نجمة شهيرة تتعرّض لموقف محرج على المسرح شاهدوا الفيديو
03:21 | 2025-06-10
10/06/2025 03:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كانتا ترقصان في الشارع.. عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة بفيديو طريف مع ابنتها
Lebanon 24
كانتا ترقصان في الشارع.. عارضة الأزياء اللبنانية الشهيرة بفيديو طريف مع ابنتها
04:53 | 2025-06-10
10/06/2025 04:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلته أعلنت الخبر بحزنٍ كبيرٍ... الموت يُغيّب فناناً شهيراً جدّاً (صور)
Lebanon 24
عائلته أعلنت الخبر بحزنٍ كبيرٍ... الموت يُغيّب فناناً شهيراً جدّاً (صور)
09:35 | 2025-06-10
10/06/2025 09:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بصورة رومانسية وكلمات مؤثرة.. هكذا عايدت الملكة رانيا العاهل الأردني بعيد ميلاده
Lebanon 24
بصورة رومانسية وكلمات مؤثرة.. هكذا عايدت الملكة رانيا العاهل الأردني بعيد ميلاده
04:41 | 2025-06-10
10/06/2025 04:41:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت نسخة عن والدها.. صور جديدة لإبنة وائل كفوري الصُغرى تعرفوا إليها
Lebanon 24
أصبحت نسخة عن والدها.. صور جديدة لإبنة وائل كفوري الصُغرى تعرفوا إليها
04:16 | 2025-06-10
10/06/2025 04:16:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:51 | 2025-06-11
وسط غزة.. إسرائيل تفتح النار على منتظري المساعدات
02:49 | 2025-06-11
المكسيك تنفي اتهامات تشجيع احتجاجات لوس أنجلوس
02:48 | 2025-06-11
وسّعت "المنطقة العازلة".. القوات الروسية تتوغل في مقاطعة سومي
02:25 | 2025-06-11
بعد لوس أنجلوس.. التظاهرات امتدت إلى نيويورك (فيديو)
02:08 | 2025-06-11
الإشتباكات اندلعت بين "حماس" ومجموعة "أبو شباب".. وإسرائيل تتدخل
02:02 | 2025-06-11
بعد احتجاز طاقم سفينة "مادلين".. ترحيل السويدية غريتا ثونبرغ من إسرائيل
فيديو
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
11/06/2025 10:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
11/06/2025 10:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب جديد من Xiaomi .. هذه مواصفاته (فيديو)
04:30 | 2025-06-08
11/06/2025 10:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24