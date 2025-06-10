بعد قرار حظر دخول مواطني 12 دولة.. مخاوف من تأثير قرارات ترامب على كأس العالم 2026

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قالت ميج كين، المديرة التنفيذية لمدينة فيلادلفيا، وهي إحدى المدن المضيفة لكأس العالم 2026، إن المنظمين للحدث يدركون مدى تأثير الحملة التي أطلقها الرئيس الأميركي على الهجرة، بالنسبة للبطولة التي ستقام العام المقبل.وأضافت كين في اجتماع أقيم بين المسؤولين عن المدن الـ11 التي ستستضيف الحدث: هناك أمور تحدث على الصعيدين المحلي والعالمي، كما ستكون هناك قضايا سياسية لا نعرفها حتى الآن ستؤثر على البطولة العام المقبل، لذلك ندرك جيدا أننا في ظروف يحيط بها عدم الاستقرار، لكن اللجان المسؤولة يجب أن تتكيف مع القرارت التي يتم اتخاذها من الجهات المختلفة.واستثنى قرار حظر السفر الذي أصدره بحق مواطني 12 دولة من دخول ، الرياضيين والمدربين دون التطرق إلى الجماهير.وستقام على 16 ملعبا في والمكسيك وكندا ابتداء من 11 حزيران إلى 19 من العام المقبل، وتم زيادة عدد الفرق إلى 48 منتخبا و104 مباراة، وستقام كل المباريات في ابتداء من دور الثمانية، فيما سيقام النهائي في ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.