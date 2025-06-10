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عربي-دولي

بعد قرار حظر دخول مواطني 12 دولة.. مخاوف من تأثير قرارات ترامب على كأس العالم 2026

Lebanon 24
10-06-2025 | 23:43
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قالت ميج كين، المديرة التنفيذية لمدينة فيلادلفيا، وهي إحدى المدن المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2026، إن المنظمين للحدث يدركون مدى تأثير الحملة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الهجرة، بالنسبة للبطولة التي ستقام العام المقبل.
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وأضافت كين في اجتماع أقيم بين المسؤولين عن المدن الـ11 التي ستستضيف الحدث: هناك أمور تحدث على الصعيدين المحلي والعالمي، كما ستكون هناك قضايا سياسية لا نعرفها حتى الآن ستؤثر على البطولة العام المقبل، لذلك ندرك جيدا أننا في ظروف يحيط بها عدم الاستقرار، لكن اللجان المسؤولة يجب أن تتكيف مع القرارت التي يتم اتخاذها من الجهات المختلفة.

واستثنى قرار حظر السفر الذي أصدره ترامب بحق مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة، الرياضيين والمدربين دون التطرق إلى الجماهير.

وستقام بطولة كأس العالم على 16 ملعبا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا ابتداء من 11 حزيران إلى 19 تموز من العام المقبل، وتم زيادة عدد الفرق إلى 48 منتخبا و104 مباراة، وستقام كل المباريات في أمريكا ابتداء من دور الثمانية، فيما سيقام النهائي في ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

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