تظاهرات شاملة تزامنا مع عرض عسكري بعيد ميلاد ترامب.. هذا ما سيحصل في 14 حزيران

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احتجاجاً على قرارات الرئيس الأميركي بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية، أعلنت عمدة مدينة كارن باس، اليوم الأربعاء حالة الطوارئ بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الشرطة.الا ان الأمور لم تقف عند هذا الحد، إذ انتشرت دعوات لتنظيم تظاهرات في عموم الولايات الأميركية يوم 14 حزيران.وفي هذا الإطار أفادت مراسلة "العربية/الحدث" بأن هناك تنظيماً للتظاهرات في عموم الولايات الأميركية يوم 14 حزيران الجاري.وحذّرت من أن خطر الموضوع يكمن بأن هذه الدعوات تتزامن مع العسكري الذي يخطط الرئيس لإقامته في اليوم ذاته، والذي يصادف ذكرى مرور 250 عاما على تأسيس الجيش الأميركي، وتتزامن مع عيد ميلاد الرئيس التاسع والسبعين.كما أكدت أن هناك تخوفا من احتمال ربط وجود دبابات ومركبات ومقاتلات بحكم الاستعراض، بما يجري بلوس أنجلوس، خصوصا أن الرئيس كان هدد كل من يحاول إفساد العرض العسكري.أيضاً أوضحت أن هناك تحضيرات للعرض تشمل إغلاق طرق كبرى ومعروفة داخل العاصمة الأميركية يوم السبت المقبل.وعن الاستجابة، أكدت أن هناك حالة استفنار في كل الولايات وشبّهت الحالة باحتجاجات مقتل " فلويد" (أميركي من أصل أفريقي قتلته الشرطة أثناء اعتقاله في مدينة منيابولس بولاية مينيسوتا في 25 أيار 2020).وكانت المتحدثة باسم أعلنت الشهر الماضي، أن سيقيم "استعراضا عسكريا" في 14 حزيران ، وهي ذكرى مرور 250 عاما على تأسيس الجيش الأميركي، وتتزامن مع عيد ميلاد الرئيس التاسع والسبعين.وقالت آنا على منصة "إكس" حينها، إن الرئيس يعتزم "تكريم المحاربين القدامى وأعضاء ناشطين في القوات المسلحة".كما كشفت عن خطط تفصيلية للجيش الأميركي حول تنفيذ الاستعراض العسكري بمشاركة أكثر من 6600 جندي، وما لا يقل عن 150 مركبة، و50 مروحية، وسبع فرق موسيقية، وربما بضعة آلاف من المدنيين، حسبما علمت وكالة "أسوشييتد برس".أيضا من المحتمل أن يكلف تنظيم استعراض عسكري بهذا الحجم عشرات الملايين من الدولارات، إذ تشمل التكاليف نقل مركبات ومعدات وطائرات وقوات عسكرية من جميع أنحاء البلاد إلى ، والحاجة إلى إطعام وإيواء الآلاف من أفراد الخدمة.(العربية)