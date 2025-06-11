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عربي-دولي
استشهاد عدد من الفلسطينيين أثناء انتظارهم مساعدات غذائية وسط غزة
Lebanon 24
11-06-2025
|
00:22
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قُتل ما لا يقل عن 18 فلسطينياً أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية في نقطة توزيع قرب محور نتساريم
وسط قطاع غزة
، بحسب مصادر طبية وشهود
عيان
.
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وأفادت مصادر
وزارة الصحة
في
قطاع غزة
، بأن القتلى كانوا متجمعين أمام ما وصفته بمركز توزيع يخضع لإشراف مؤسسة دولية مدعومة من أميركا وإسرائيل، عندما تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل الجيش
الإسرائيلي
. ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.
وذكر شهود أن مئات المدنيين تجمهروا منذ ساعات الصباح الأولى، في محاولة للحصول على طرود غذائية محدودة وسط نقص حاد في المواد الأساسية. وقالوا إن إطلاق النار أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وخلق حالة من الذعر في المكان.
ويفرض الجيش الإسرائيلي منذ الثاني من آذار الماضي، حصاراً مشدداً على قطاع غزة، عقب فشل تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين
إسرائيل
وحماس.
وتوقفت المساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل، مع منع معظم الشحنات الغذائية والطبية من الدخول، وتعطيلها عبر معابر تخضع لإشراف الجيش الإسرائيلي، حيث يتم فحصها لساعات طويلة، ما يعقد عمليات الإغاثة.
وتسبب هذا الوضع في تدهور إضافي للظروف الإنسانية في القطاع، حيث يعاني السكان، خصوصاً في المناطق الوسطى والشمالية، من نقص شديد في الغذاء والدواء.
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