استشهاد عدد من الفلسطينيين أثناء انتظارهم مساعدات غذائية وسط غزة

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قُتل ما لا يقل عن 18 فلسطينياً أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية في نقطة توزيع قرب محور نتساريم ، بحسب مصادر طبية وشهود .وأفادت مصادر في ، بأن القتلى كانوا متجمعين أمام ما وصفته بمركز توزيع يخضع لإشراف مؤسسة دولية مدعومة من أميركا وإسرائيل، عندما تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل الجيش . ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.وذكر شهود أن مئات المدنيين تجمهروا منذ ساعات الصباح الأولى، في محاولة للحصول على طرود غذائية محدودة وسط نقص حاد في المواد الأساسية. وقالوا إن إطلاق النار أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وخلق حالة من الذعر في المكان.ويفرض الجيش الإسرائيلي منذ الثاني من آذار الماضي، حصاراً مشدداً على قطاع غزة، عقب فشل تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين وحماس.وتوقفت المساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل، مع منع معظم الشحنات الغذائية والطبية من الدخول، وتعطيلها عبر معابر تخضع لإشراف الجيش الإسرائيلي، حيث يتم فحصها لساعات طويلة، ما يعقد عمليات الإغاثة.وتسبب هذا الوضع في تدهور إضافي للظروف الإنسانية في القطاع، حيث يعاني السكان، خصوصاً في المناطق الوسطى والشمالية، من نقص شديد في الغذاء والدواء.