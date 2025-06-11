صور الطفل حيدر تصدم العراقيين.. والحزن يخيم على كركوك

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فيما شيع أهالي القرية الواقعة في قضاء الحويجة، أمس الثلاثاء، حيدر البالغ من العمر أحد عشر عاما، بعد مقتله برصاص عناصر ، أثناء نزهة قرب منزله مع أصدقائه. خيم الحزن خلال الساعات الماضية على قرية أبريج بمحافظة ، بعد مقتل الطفل مهند.فيما شيع أهالي القرية الواقعة في قضاء الحويجة، أمس الثلاثاء، حيدر البالغ من العمر أحد عشر عاما، بعد مقتله برصاص عناصر ، أثناء نزهة قرب منزله مع أصدقائه.

بينما طالب ذوو الضحية والقرى المجاورة رئيس الوزراء والقضاء بالتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية بإعدام الجناة أمام الرأي العام، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.



توقيف الجاني

وكان مصدر أمني أكد أن عنصرا في الحشد الشعبي قام مساء الاثنين بإطلاق النار على مجموعة من الأطفال على مقربة من بيتهم الذي يقع على ضفاف نهر دجلة نظموا نزهة بمناسبة لتناول وجبة العشاء في مكان اعتاد أهل القرية أن يقيموا فيه النزهات.