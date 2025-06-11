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عربي-دولي
صور الطفل حيدر تصدم العراقيين.. والحزن يخيم على كركوك
Lebanon 24
11-06-2025
|
00:36
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خيم الحزن خلال الساعات الماضية على قرية أبريج بمحافظة
كركوك
العراقية
، بعد مقتل الطفل
حيدر
مهند.
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فيما شيع أهالي القرية الواقعة في قضاء الحويجة، أمس الثلاثاء، حيدر البالغ من العمر أحد عشر عاما، بعد مقتله برصاص عناصر
الحشد الشعبي
، أثناء نزهة قرب منزله مع أصدقائه.
بينما طالب ذوو الضحية والقرى المجاورة رئيس الوزراء
العراقي
محمد شياع السوداني
والقضاء بالتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية بإعدام الجناة أمام الرأي العام، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
توقيف الجاني
وكان مصدر أمني أكد أن عنصرا في الحشد الشعبي قام مساء الاثنين بإطلاق النار على مجموعة من الأطفال على مقربة من بيتهم الذي يقع على ضفاف نهر دجلة نظموا نزهة بمناسبة
عيد الأضحى
لتناول وجبة العشاء في مكان اعتاد أهل القرية أن يقيموا فيه النزهات.
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