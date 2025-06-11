Advertisement

عربي-دولي

صور الطفل حيدر تصدم العراقيين.. والحزن يخيم على كركوك

Lebanon 24
11-06-2025 | 00:36
A-
A+
Doc-P-1373336-638852243149161009.jpg
Doc-P-1373336-638852243149161009.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خيم الحزن خلال الساعات الماضية على قرية أبريج بمحافظة كركوك العراقية، بعد مقتل الطفل حيدر مهند.
Advertisement

فيما شيع أهالي القرية الواقعة في قضاء الحويجة، أمس الثلاثاء، حيدر البالغ من العمر أحد عشر عاما، بعد مقتله برصاص عناصر الحشد الشعبي، أثناء نزهة قرب منزله مع أصدقائه.
بينما طالب ذوو الضحية والقرى المجاورة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والقضاء بالتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية بإعدام الجناة أمام الرأي العام، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

توقيف الجاني
وكان مصدر أمني أكد أن عنصرا في الحشد الشعبي قام مساء الاثنين بإطلاق النار على مجموعة من الأطفال على مقربة من بيتهم الذي يقع على ضفاف نهر دجلة نظموا نزهة بمناسبة عيد الأضحى لتناول وجبة العشاء في مكان اعتاد أهل القرية أن يقيموا فيه النزهات.
مواضيع ذات صلة
مفاجأة... وزير يُعيّن طفلاً (صور)
lebanon 24
11/06/2025 10:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سيارة تصدم محتفلين بتتويج ليفربول
lebanon 24
11/06/2025 10:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": سيارة تصدم حشداً من المارة في ليفربول واعتقال رجل في موقع الحادث
lebanon 24
11/06/2025 10:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب يعبّر عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستات
lebanon 24
11/06/2025 10:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:51 | 2025-06-11
02:49 | 2025-06-11
02:48 | 2025-06-11
02:25 | 2025-06-11
02:08 | 2025-06-11
02:02 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24