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عربي-دولي

أشهر تيك توكر بالعالم يغادر أميركا.. اليكم القصة كاملة

Lebanon 24
11-06-2025 | 00:44
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غادر خابي لام، أشهر الشخصيات على منصة "تيك توك" عالميا، الولايات المتحدة بعد أن تم احتجازه من قبل سلطات الهجرة في لاس فيجاس، بسبب مزاعم تفيد بأنه تجاوز مدة تأشيرة دخوله.
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وأكد متحدث باسم إدارة الهجرة والجمارك الأميركية أن المؤثر السنغالي الإيطالي لام، واسمه القانوني سرينج خبان لام، تم احتجازه يوم الجمعة في مطار هاري ريد الدولي، لكنه سُمح له بمغادرة البلاد طواعية دون صدور أمر ترحيل بحقه.
كما أوضح المتحدث أن لام دخل الولايات المتحدة في 30 نيسان، وتجاوز شروط التأشيرة التي دخل بموجبها.

ومُنح لام خيار "المغادرة الطوعية"، وهي صيغة قانونية تتيح للمحتجزين مغادرة الولايات المتحدة دون أن يُسجل بحقهم أمر ترحيل رسمي، مما يسمح لهم بإمكانية العودة إلى البلاد لاحقا، خلافا لأوامر الترحيل التي قد تمنع العودة لمدة تصل إلى عشر سنوات.
في المقابل لم يُدل لام الذي يتابعه أكثر من 160 مليون شخص عبر مواقع التواصل، بأي تعليق علني بشأن احتجازه حتى الآن، وفق ما أفادت وكالة أسوشييتد برس.
في حين نسب "بو لودون"، وهو مراهق وناشط مؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لنفسه الفضل في إبعاد لام.

وكتب لودون، الذي أكدأنه صديق مقرب لبارون، نجل الرئيس الاميركي، والذي يمتلئ حسابه على إنستغرام بصوره وهو يرفع إبهامه إلى جانب ترامب، على حساب في إكس"اكتشفتُ أنه مهاجر غير شرعي... وقد تحركت شخصيًا من أجل اتخاذ إجراءات لترحيله".
 
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