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وفي مقابلة نشرتها صحيفة زود دويتشه تسايتونج، شدد باديا على أن التحضيرات لإعادة التجنيد الإجباري "يجب أن تبدأ الآن"، محذرًا من أن استمرار الاعتماد على التجنيد الطوعي أثبت فشله في سد داخل قوات البوندسفير، الأمر الذي يهدد قدرة ألمانيا على الوفاء بالتزاماتها العسكرية ضمن .وكانت ألمانيا قد أوقفت والخدمة المدنية الإلزامية في عام 2011 بعد 55 عامًا من العمل بها، وقامت بتفكيك البنية التحتية المرتبطة بها. لكن الجنرال باديا رفض الاعتقاد بأن هذا يشكل عائقًا حاليًا، معتبرًا أن الثكنات القديمة يمكن إعادة تأهيلها وتشغيلها من قبل مستثمرين من القطاع الخاص، مع بقاء الجيش "كمستأجر". (روسيا اليوم)