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جنرال يدق ناقوس الخطر: لإعادة التجنيد الإجباري

Lebanon 24
11-06-2025 | 01:22
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دعا الجنرال الألماني كريستيان باديا، المسؤول في قيادة التحول التابعة لحلف شمال الأطلسي، إلى إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا، في خطوة اعتبرها ضرورية لمعالجة العجز الحاد في عدد أفراد الجيش الألماني، الذي يحتاج إلى نحو 60 ألف جندي إضافي.
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وفي مقابلة نشرتها صحيفة زود دويتشه تسايتونج، شدد باديا على أن التحضيرات لإعادة التجنيد الإجباري "يجب أن تبدأ الآن"، محذرًا من أن استمرار الاعتماد على التجنيد الطوعي أثبت فشله في سد الفجوة داخل قوات البوندسفير، الأمر الذي يهدد قدرة ألمانيا على الوفاء بالتزاماتها العسكرية ضمن الناتو.

وكانت ألمانيا قد أوقفت الخدمة العسكرية والخدمة المدنية الإلزامية في عام 2011 بعد 55 عامًا من العمل بها، وقامت بتفكيك البنية التحتية المرتبطة بها. لكن الجنرال باديا رفض الاعتقاد بأن هذا يشكل عائقًا حاليًا، معتبرًا أن الثكنات القديمة يمكن إعادة تأهيلها وتشغيلها من قبل مستثمرين من القطاع الخاص، مع بقاء الجيش "كمستأجر". (روسيا اليوم)
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