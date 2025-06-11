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عربي-دولي
بين قوات الأمن وعناصر مسلحة،.. اشتباكات عنيفة في تلكلخ السورية
Lebanon 24
11-06-2025
|
01:26
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شهدت مدينة تلكلخ في
ريف حمص
الغربي
، اشتباكات عنيفة بين
قوات الأمن
وعناصر مسلحة، وفق
المرصد السوري لحقوق الإنسان
ومصادر محلية.
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وأكد المرصد مقتل وإصابة 4 عناصر من جهاز الأمن، من جراء هجوم مسلح استهدف حاجزا أمنيا في تلكلخ، وسط مخاوف من توسع رقعة الاشتباكات في المنطقة، في ظل إرسال تعزيزات عسكرية من قبل الأمن لمحاولة احتواء التصعيد.
وأوضح أن "الهجوم جاء على خلفية خلافات قديمة بين مسلحين وإدارة الأمن في تلكلخ"، مشيرا إلى أن المهاجمين استخدموا أسلحة خفيفة ومتوسطة خلال العملية.
كما هاجم مسلحون حي عين الخضرا، أحد أكبر أحياء مدينة تلكلخ، وأضرموا النيران في عدد من المنازل، من دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية، وفق المرصد.
وقالت مصادر محلية لوكالة
الأنباء الألمانية
، إن "اشتباكات عنيفة جدا تجري في حي
الأكراد
والحي الغربي، بعد هجوم أكثر من 100 عنصر من عناصر الشبيحة (مصطلح يطلق على العناصر الموالية لنظام الرئيس السابق بشار الأسد)، وإطلاق الرصاص على حاجز
الأمن العام
على أطراف الحي، وسقوط عناصر الحاجز بين قتيل وجريح، ثم اندلعت الاشتباكات بين أهالي الحي ومسلحين من أحياء أخرى وعناصر الأمن العام الذين يتمركزون في المدينة".
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