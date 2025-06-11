إدارة ترامب تنتقد حاكم كاليفورنيا: أغرقنا بالمهاجرين

بعد خطاب حاكم ، جافين نيوسوم، مساء أمس الثلاثاء، والذي حذر فيه الشعب الأميركي من أن " تتعرض لهجوم" على خلفية الاحتجاجات في لوس أنجلوس ونشر الجيش، تفاعل عدد من أعضاء الأميركي منتقدين الحاكم .

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ففي رد مباشر، كتب مدير الاتصالات في ، ستيفن تشانج، على منصة إكس: "يبدو أن نيوسوم استأجر فريق الحملة الخاسر لكامالاهاريس وجو ، لأنه بدأ يقول إن هذا تهديد للديمقراطية".



بدوره، كتب موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، على إكس: " بأكمله ملتزم بمبدأ واحد فقط، ألا وهو إغراق كل مدينة أميركية بالمهاجرين".

وفي تعليق آخر على إكس، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: "هذه وصفة نيوسوم الكلاسيكية.. إلقاء اللوم في فشله على .. أمر سخيف ومتوقع".



وكان نيوسوم، انتقد ترامب، خلال خطاب موجز ألقاه أمس، قائلا إنه "يفرض حصارا عسكريا" على لوس أنجلوس.

فيما أعلنت رئيسة بلدية لوس أنجليس كارين باس فرض حظر تجوّل ليلي على المدينة حيث تجري منذ أيام عدّة صدامات بين ومحتجّين على سياسات ترامب بشأن الهجرة.



وقالت باس للصحافيين "لقد أعلنتُ حالة طوارئ محلية وفرضتُ حظر تجوّل وسط لوس أنجلوس لوقف أعمال التخريب والنهب".

كما أضافت " 23 شركة تعرضت للنهب الليلة الماضية، وأعتقد أنّكم إذا قدتم سيارتكم في وسط المدينة، فسترون الكتابات على الجدران منتشرة في كل مكان وقد تسبّبت بأضرار جسيمة للشركات ولعدد من الممتلكات".