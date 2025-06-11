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إدارة ترامب تنتقد حاكم كاليفورنيا: أغرقنا بالمهاجرين

Lebanon 24
11-06-2025 | 01:22
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بعد خطاب حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، مساء أمس الثلاثاء، والذي حذر فيه الشعب الأميركي من أن "الديمقراطية تتعرض لهجوم" على خلفية الاحتجاجات في لوس أنجلوس ونشر الجيش، تفاعل عدد من أعضاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منتقدين الحاكم الديمقراطي.
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ففي رد مباشر، كتب مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشانج، على منصة إكس: "يبدو أن نيوسوم استأجر فريق الحملة الخاسر لكامالاهاريس وجو بايدن، لأنه بدأ يقول إن هذا تهديد للديمقراطية".

بدوره، كتب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، على إكس: "الحزب الديمقراطي بأكمله ملتزم بمبدأ واحد فقط، ألا وهو إغراق كل مدينة أميركية بالمهاجرين".
وفي تعليق آخر على إكس، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: "هذه وصفة نيوسوم الكلاسيكية.. إلقاء اللوم في فشله على ترامب.. أمر سخيف ومتوقع".

وكان نيوسوم، انتقد ترامب، خلال خطاب موجز ألقاه أمس، قائلا إنه "يفرض حصارا عسكريا" على لوس أنجلوس.
فيما أعلنت رئيسة بلدية لوس أنجليس كارين باس فرض حظر تجوّل ليلي على المدينة حيث تجري منذ أيام عدّة صدامات بين قوات الأمن ومحتجّين على سياسات ترامب بشأن الهجرة.

وقالت باس للصحافيين "لقد أعلنتُ حالة طوارئ محلية وفرضتُ حظر تجوّل وسط لوس أنجلوس لوقف أعمال التخريب والنهب".
كما أضافت " 23 شركة تعرضت للنهب الليلة الماضية، وأعتقد أنّكم إذا قدتم سيارتكم في وسط المدينة، فسترون الكتابات على الجدران منتشرة في كل مكان وقد تسبّبت بأضرار جسيمة للشركات ولعدد من الممتلكات".
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