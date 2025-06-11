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عربي-دولي

السعودية تُطلق موسم العمرة للعام الهجري الجديد.. وتفتح باب التأشيرات

Lebanon 24
11-06-2025 | 01:37
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أعلنت المملكة العربية السعودية انطلاق موسم العمرة للعام الهجري الجديد، بدءًا من يوم الثلاثاء، وفتحت أبواب إصدار تأشيرات العمرة للراغبين من خارج المملكة، في إطار مواصلة جهودها لتيسير الوصول إلى الحرمين الشريفين وتحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030".
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وأكدت وزارة الحج والعمرة أن إصدار التصاريح الخاصة بالمعتمرين القادمين من الخارج سيبدأ رسميًا يوم الأربعاء، من خلال تطبيق "نسك"، المنصة الرقمية الموحدة التي تجمع بين الخدمات الحكومية والتقنية المقدّمة لضيوف الرحمن.

ويتيح تطبيق "نسك" إمكانية الحجز وإصدار التصاريح بكل سهولة، كما يوفر مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي تسهم في تعزيز تجربة المعتمر، بدءًا من مراحل التخطيط للرحلة وحتى أداء المناسك بسلاسة وأمان.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستعدادات التقنية والتشغيلية للموسم الجديد بدأت باكرًا، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان انسيابية الإجراءات واستمرارية التحسينات على مدار الموسم.

كما تواصل الجهات السعودية توسيع نطاق خدماتها الرقمية والتوعوية بعدة لغات، بهدف رفع مستوى التسهيل والراحة والسلامة للمعتمرين، في خطوة تعكس التزام المملكة بالارتقاء بخدمة قاصدي الحرمين وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للعالم الإسلامي. 







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