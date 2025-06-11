السعودية تُطلق موسم العمرة للعام الهجري الجديد.. وتفتح باب التأشيرات

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أعلنت انطلاق موسم للعام الهجري الجديد، بدءًا من يوم الثلاثاء، وفتحت أبواب إصدار تأشيرات العمرة للراغبين من خارج ، في إطار مواصلة جهودها لتيسير الوصول إلى الشريفين وتحقيق مستهدفات "رؤية 2030".وأكدت وزارة الحج والعمرة أن إصدار التصاريح الخاصة بالمعتمرين القادمين من الخارج سيبدأ رسميًا يوم الأربعاء، من خلال تطبيق "نسك"، المنصة الرقمية الموحدة التي تجمع بين الخدمات الحكومية والتقنية المقدّمة لضيوف .ويتيح تطبيق "نسك" إمكانية الحجز وإصدار التصاريح بكل سهولة، كما يوفر مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي تسهم في تعزيز تجربة المعتمر، بدءًا من مراحل التخطيط للرحلة وحتى أداء المناسك بسلاسة وأمان.وأشارت الوزارة إلى أن الاستعدادات التقنية والتشغيلية للموسم الجديد بدأت باكرًا، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان انسيابية الإجراءات واستمرارية التحسينات على مدار الموسم.كما تواصل الجهات السعودية توسيع نطاق خدماتها الرقمية والتوعوية بعدة لغات، بهدف رفع مستوى التسهيل والراحة والسلامة للمعتمرين، في خطوة تعكس المملكة بالارتقاء بخدمة قاصدي الحرمين وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للعالم الإسلامي.