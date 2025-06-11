Advertisement

عربي-دولي

المكسيك تنفي اتهامات تشجيع احتجاجات لوس أنجلوس

Lebanon 24
11-06-2025 | 02:49
A-
A+
Doc-P-1373414-638852324592977634.jpeg
Doc-P-1373414-638852324592977634.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، أمس الثلاثاء، الاتّهامات التي وجّهتها إليها وزيرة أميركية بتشجيع الاحتجاجات الجارية في مدينة لوس أنجلوس، ضدّ سياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.
Advertisement

ومنذ الجمعة الماضي، تشهد المدينة الأميركية الضخمة التي تقطنها جالية مكسيكية كبيرة، صدامات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين يندّدون بالمداهمات التي تنفّذها سلطات الهجرة، بحقّ المهاجرين غير الشرعيين.
مواضيع ذات صلة
ترامب: سنرى ما إذا كان هناك حاجة لقانون التمرد في ظل الاحتجاجات في لوس أنجلوس
lebanon 24
11/06/2025 12:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الاحتجاجات تتصاعد لليوم الرابع في لوس أنجلوس ضد إجراءات ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية
lebanon 24
11/06/2025 12:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة لوس أنجلوس: اعتقال 56 شخصا خلال الاحتجاجات
lebanon 24
11/06/2025 12:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدّد الاحتجاجات في لوس أنجلوس رغم نشر قوات الحرس الوطني لمواجهتها
lebanon 24
11/06/2025 12:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:20 | 2025-06-11
05:13 | 2025-06-11
04:50 | 2025-06-11
04:02 | 2025-06-11
04:00 | 2025-06-11
04:00 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24