المكسيك تنفي اتهامات تشجيع احتجاجات لوس أنجلوس

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نفت الرئيسة المكسيكية ، أمس الثلاثاء، الاتّهامات التي وجّهتها إليها وزيرة أميركية بتشجيع الاحتجاجات الجارية في مدينة ، ضدّ سياسات بشأن الهجرة.ومنذ الجمعة الماضي، تشهد المدينة الأميركية الضخمة التي تقطنها جالية مكسيكية كبيرة، صدامات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين يندّدون بالمداهمات التي تنفّذها سلطات الهجرة، بحقّ المهاجرين غير الشرعيين.