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عربي-دولي
المكسيك تنفي اتهامات تشجيع احتجاجات لوس أنجلوس
Lebanon 24
11-06-2025
|
02:49
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نفت الرئيسة المكسيكية
كلاوديا شينباوم
، أمس الثلاثاء، الاتّهامات التي وجّهتها إليها وزيرة أميركية بتشجيع الاحتجاجات الجارية في مدينة
لوس أنجلوس
، ضدّ سياسات
الرئيس دونالد ترامب
بشأن الهجرة.
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ومنذ الجمعة الماضي، تشهد المدينة الأميركية الضخمة التي تقطنها جالية مكسيكية كبيرة، صدامات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين يندّدون بالمداهمات التي تنفّذها سلطات الهجرة، بحقّ المهاجرين غير الشرعيين.
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