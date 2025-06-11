وسط غزة.. إسرائيل تفتح النار على منتظري المساعدات

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فيما أعلنت مصادر طبية في القطاع مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 90 فلسطينياً في حصيلة أولية. فتح الجيش ، فجر اليوم الأربعاء، نيرانه باتجاه تجمعات المواطنين على حاجز نتساريم الذي يقسم القطاع نصفين شمالاً وجنوباً، أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية.فيما أعلنت مصادر طبية في القطاع مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 90 فلسطينياً في حصيلة أولية.

في حين أشار شهود بوجود عدد من القتلى في الموقع، لم تستطع الطواقم الطبية الوصول إليهم بسبب كثافة النيران .



قصف على

كما نفذ الجيش الإسرائيلي مجموعة من التي طالت منطقة النصيرات وسط غزة، أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر.



في حين استكمل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي يونس جنوب القطاع ومناطق شمال غزة بكثافة مع قصف البوارج البحرية للساحل من مواصي خان يونس.

بينما أفادت مصادر طبية بمقتل أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت في مواصي خان يونس.



وكان نحو 60 فلسطينيا قتلوا أمس أيضا بنيران إسرائيلية، غالبيتهم أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء بالقرب من نقطة التوزيع الأميركية في نتساريم.