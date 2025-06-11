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عربي-دولي
وسط غزة.. إسرائيل تفتح النار على منتظري المساعدات
Lebanon 24
11-06-2025
|
02:51
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فتح الجيش
الإسرائيلي
، فجر اليوم الأربعاء، نيرانه باتجاه تجمعات المواطنين على حاجز نتساريم الذي يقسم القطاع نصفين شمالاً وجنوباً، أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية.
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فيما أعلنت مصادر طبية في القطاع مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 90 فلسطينياً في حصيلة أولية.
في حين أشار شهود
عيان
بوجود عدد من القتلى في الموقع، لم تستطع الطواقم الطبية الوصول إليهم بسبب كثافة النيران
الإسرائيلية
.
قصف على
خان يونس
كما نفذ الجيش الإسرائيلي مجموعة من
الغارات
التي طالت منطقة النصيرات وسط غزة، أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر.
في حين استكمل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي
على خان
يونس جنوب القطاع ومناطق شمال غزة بكثافة مع قصف البوارج البحرية للساحل
الغربي
من مواصي خان يونس.
بينما أفادت مصادر طبية بمقتل أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت
خيام
النازحين
في مواصي خان يونس.
وكان نحو 60 فلسطينيا قتلوا أمس أيضا بنيران إسرائيلية، غالبيتهم أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء بالقرب من نقطة التوزيع الأميركية في نتساريم.
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