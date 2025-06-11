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عربي-دولي

وسّعت "المنطقة العازلة".. القوات الروسية تتوغل في مقاطعة سومي

Lebanon 24
11-06-2025 | 02:48
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أفادت وسائل إعلام روسية بأن القوات الروسية تواصل عملياتها الهجومية في مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا، في إطار مساعٍ لتوسيع ما تصفه بـ"المنطقة العازلة" على طول الحدود الروسية.
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وذكر مصدر عسكري من وحدة الاستطلاع الروسية أن قوات المظليين من اللواء رقم 83 تقدمت إلى ما بعد قرية بيلوفودي داخل الأراضي الأوكرانية، مؤكداً أن العمليات تهدف إلى "طرد القوات الأوكرانية وتأمين المناطق الحدودية لحماية المدنيين من الهجمات المتكررة".

وأشار العسكري الروسي إلى أن مهمة اللواء 83 تتمثل في إنشاء منطقة عازلة دائمة على حدود مقاطعة سومي، التي تشهد في الأسابيع الأخيرة تصاعداً لافتاً في وتيرة المواجهات.

ويواصل الجيش الروسي تقدمه على كافة المحاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة كما أطلق عملية جديدة لإقامة منطقة عازلة في عمق أوكرانيا، فيما يحذر المراقبون من امتدادها لتطال كامل أوكرانيا.

وفي مقاطعة خاركيف، المجاورة لسومي، أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ طائرات مسيّرة روسية استهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء مدينة خاركيف، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقلّ عن 54 آخرين بجروح.

وقال رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف إنّ "17 ضربة بطائرات مسيّرة طالت منطقتين في المدينة".
 
من جهته، قال مكتب المدّعي العام في خاركيف إنّ المسيّرات الروسية استهدفت المدينة "قرابة الساعة 00:30 فجرا" وأصابت عمارات سكنية.
وأضاف أنّ الهجوم تمّ بمسيّرات من طراز غيران-2. (سكاي نيوز)
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