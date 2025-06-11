لتسهيل مفاوضات إيران وأميركا.. روسيا تدخل على الخط

فيما يرتقب أن تعقد جولة سادسة من المحادثات الأميركية خلال الأيام القليلة ، عرضت المساعدة لتسهيل المحادثات.

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فقد أشارت الروسية إلى أن مستعدة لتقديم خدماتها لإزالة المواد النووية الزائدة من ، من أجل مساعدة وطهران على التوصل إلى اتفاق، وفق ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" اليوم الأربعاء.



وقال نائب سيرجي ريابكوف إن بلاده مستعدة للمساعدة في إزالة المواد النووية الزائدة من أجل تسهيل المفاوضات الإيرانية الأميركية.



وساطة

بدوره عرض الوساطة في هذا الملف الشائك.



كما أوضح ألكسندر فينيديكتوف، نائب أمين عام الروسي، في مايو الماضي أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة في الحوار بين إيران بشأن البرنامج . وقال حينها إن أن "الجانب الروسي قدم إسهاماً كبيراً في تطوير الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015، وفي إطار الجهود المتعددة الأطراف لإعادة إحيائه خلال السنوات الماضية، لذا لديه الخبرة ذات الصلة".



تلميح من بقائي

فيما أوضح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، حين سئل مطلع مارس الماضي، عما إذا كانت روسيا عرضت التوسط بين وواشنطنأنه "من الطبيعي" أن تُقدم الدول مساعدتها. وقال حينها خلال مؤتمر صحفي مُتلفز عُقد في طهران "نظرًا لأهمية هذه ، فمن المُحتمل جدًا أن تُبدي العديد من الأطراف حسن النية والاستعداد للمساعدة في حل مُختلف المشاكل"