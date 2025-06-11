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عربي-دولي
لتسهيل مفاوضات إيران وأميركا.. روسيا تدخل على الخط
Lebanon 24
11-06-2025
|
03:40
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فيما يرتقب أن تعقد جولة سادسة من المحادثات الأميركية
الإيرانية
خلال الأيام القليلة
القادمة
، عرضت
روسيا
المساعدة لتسهيل المحادثات.
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فقد أشارت
وزارة الخارجية
الروسية إلى أن
موسكو
مستعدة لتقديم خدماتها لإزالة المواد النووية الزائدة من
إيران
، من أجل مساعدة
واشنطن
وطهران على التوصل إلى اتفاق، وفق ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" اليوم الأربعاء.
وقال نائب
وزير الخارجية الروسي
سيرجي ريابكوف إن بلاده مستعدة للمساعدة في إزالة المواد النووية الزائدة من أجل تسهيل المفاوضات الإيرانية الأميركية.
وساطة
بوتين
بدوره عرض
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الوساطة في هذا الملف الشائك.
كما أوضح ألكسندر فينيديكتوف، نائب أمين عام
مجلس الأمن
الروسي، في مايو الماضي أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة في الحوار بين إيران
الولايات المتحدة
بشأن البرنامج
النووي
الإيراني
. وقال حينها إن أن "الجانب الروسي قدم إسهاماً كبيراً في تطوير الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015، وفي إطار الجهود المتعددة الأطراف لإعادة إحيائه خلال السنوات الماضية، لذا لديه الخبرة ذات الصلة".
تلميح من بقائي
فيما أوضح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، حين سئل مطلع مارس الماضي، عما إذا كانت روسيا عرضت التوسط بين
طهران
وواشنطنأنه "من الطبيعي" أن تُقدم الدول مساعدتها. وقال حينها خلال مؤتمر صحفي مُتلفز عُقد في طهران "نظرًا لأهمية هذه
القضايا
، فمن المُحتمل جدًا أن تُبدي العديد من الأطراف حسن النية والاستعداد للمساعدة في حل مُختلف المشاكل"
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