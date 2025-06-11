فضائح مدوية.. معلومات جديدة تُكشف عن "ميليشيا أبو شباب" في غزة

نشر موقع " نت" تقريراً جديداً قالت فيه إن في وفصائل ، تُكثف عمليات ملاحقة عناصر العصابات المسلحة المدعومة من والتي يقودها المدعو ياسر أبو شباب.

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ويقولُ التقرير إنَّ هذه الميليشيا تتخذ من المناطق الشرقية لمحافظة مقراً لوجودها بحماية من الجيش ، فيما تشير مصادر أمنية، وفق "الجزيرة، إلى أنَّ مجموعة من المقاومة الفلسطينية اشتبكت الليلة الماضية مع القائمين على تلك العصابات، مما استدعى تدخل مُسيرة إسرائيلية لتخليص عناصر منها.

ما هو أساس عصابة "أبو شباب"؟

وكشفت مصادر أمنية فلسطينية في قطاع غزة عبر "الجزيرة نت"، النقاب عن الملفات الجنائية لقيادة العصابة التي يتزعمها أبو شباب، ونائبه غسان الدهيني.



وتعود بداية تجنيد القوات هذه العصابة المسلحة التي تعمل تحت إشرافها إلى الأشهر الأخيرة من عام 2024، عندما وفرت مأوى لها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش جنوب شرق مدينة رفح.



وتتحصن العصابات المسلحة بالقرب من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح والذي تخصصه قوات لإدخال البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة مما يمنحها فرصة للتحكم بها والسطو عليها، وإعادة بيعها للمواطنين، وبالتالي استقطاب أشخاص جدد للتعاون معها.





وأكدت المصادر الأمنية -في تصريحات للجزيرة نت- أن الجيش الإسرائيلي تسليح أبو شباب الذي يطلق على نفسه قائد القوات الشعبية، ويقود "عصابات إجرامية متخصصة في قطع الطريق أمام قوافل المساعدات الواردة من معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة، وإطلاق النار على المواطنين".





وبحسب المصادر فإن أبو شباب كان معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية في قطاع غزة منذ عام 2015، بتهمة تجارة وترويج وتعاطي المخدرات، وحكم عليه بالسجن 25 عاماً.



وبعد أيام من انطلاق الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول 2023، تمكن أبو شباب من الهروب من سجن "أصداء الواقع" غرب مدينة خان يونس، بعد تصاعد موجات القصف الإسرائيلي.



وتفيد المصادر أن أبو شباب أعاد منذ ذلك الوقت تواصله مع جيش الاحتلال الذي أعاد تأهيله ليقود هذه العصابات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل قطاع غزة.



ويتخذ أبو شباب من المناطق الشرقية لمدينة رفح -التي ولد فيها في شباط عام 1990- مكانا لتمركزه وانطلاق عملياته، والدعوة لمواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية.





في المقابل، كانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أكدت أن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) يقف وراء تجنيد عصابة أبو شباب، حيث أوصى رونين بار رئيس الوزراء -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- بتنفيذ خطوة تجنيد العصابة، وتسليحها، ضمن خطة تجريبية تشمل إدخال عدد محدود ومدروس من البنادق والمسدسات بشكل مراقب، لا يغيّر ميزان التسلح داخل غزة، حسب وصف الصحيفة.



وتضم عصابة أبو شباب عشرات العناصر، جند غالبيتهم جهاز الشاباك -حسب الصحيفة- لتشكيل عصابة مرتزقة لصالح إسرائيل، وهم مجرمون متورطون في قضايا مخدرات وتهريب وجرائم ممتلكات.



وتشير الصحيفة إلى أن الفكرة الأساسية للشاباك كانت استخدام هذه العصابة كمشروع تجريبي لمعرفة ما إذا كان بإمكانها فرض نوع من الحكم البديل لحركة في منطقة صغيرة ومحدودة داخل رفح "ومع ذلك فإن المنظومة الأمنية الإسرائيلية لا تبني أوهاما أو تعلق آمالا كبيرة على هذه المجموعة كبديل للحركة".

وفي الآونة الأخيرة، برز اسم الدهيني المولود في رفح عام 1987 والذي يدعي أنه نائب قائد القوات الشعبية، بصفته العقل المدبر لعصابة أبو شباب.



وتؤكد المصادر أن الدهيني كان مسؤولاً في جيش (وهو تنظيم فلسطيني متشدد فكريا ظهر في سنوات سابقة بقيادة ممتاز دغمش) وكان يُعتمد عليه بخطوط التهريب من سيناء والتواصل مع الجماعات المتشددة هناك، وتم فصله لاحقا في قضية أخلاقية.



وسبق للأجهزة الأمنية في غزة أن اعتقلت الدهيني مرتين على خلفية قضايا جنائية، أولها في آذار 2020، والثانية في تشرين الثاني 2022.

وتفيد معلومات إضافية عن الدهيني أن شقيقه وليد شنق نفسه داخل السجن في قطاع غزة منتصف عام 2018 بعد اعتقاله في قضية مخدرات. (الجزيرة نت)