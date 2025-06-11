مقتل 3 أشخاص في حريق في ميناء بوشهر الإيراني

اندلع حريق في سفينة تحمل الميثانول في رصيف ميناء دير في محافظة بوشهر جنوبي ، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

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وقال المتحدث باسم في تصريح لوكالة تسنيم "ورد بلاغ عن اندلاع حريق في سفينة عند رصيف شركة كاوه للميثانول، وعلى الفور تم إرسال سيارة إسعاف واحدة ومركبتين شبه ثقيلتين مزودتين بمعدات إنقاذ إلى الموقع".



من جانبه، قال محافظ مدينة دير في محافظة بوشهر أن الانفجار وقع أثناء عمليات على متن السفينة، مما أدى إلى اندلاع الحريق، وتسبب بمقتل 3 أشخاص. (العربية)