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مقتل 3 أشخاص في حريق في ميناء بوشهر الإيراني

Lebanon 24
11-06-2025 | 05:13
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اندلع حريق في سفينة تحمل الميثانول في رصيف ميناء دير في محافظة بوشهر جنوبي إيران، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.
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وقال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر في تصريح لوكالة تسنيم "ورد بلاغ عن اندلاع حريق في سفينة عند رصيف شركة كاوه للميثانول، وعلى الفور تم إرسال سيارة إسعاف واحدة ومركبتين شبه ثقيلتين مزودتين بمعدات إنقاذ إلى الموقع".

من جانبه، قال محافظ مدينة دير في محافظة بوشهر أن الانفجار وقع أثناء عمليات اللحام على متن السفينة، مما أدى إلى اندلاع الحريق، وتسبب بمقتل 3 أشخاص. (العربية) 
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