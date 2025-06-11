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صحة

بالأرقام.. تعرفوا إلى الدول الأبرز لناحية التدخين عام 2025

Lebanon 24
11-06-2025 | 11:00
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تقدر منظمة الصحة العالمية أن التدخين يتسبب بوفاة نحو 8 ملايين شخص وفاة مبكرة سنوياً، ويتوفى حوالي 1.3 مليون شخص من غير المدخنين نتيجة التدخين السلبي.
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وتظهر البيانات التي جمعتها "ستاتيستا" إلى أن 72.8% من الرجال في إندونيسيا من المدخنين، مقابل 1.8% من النساء المدخنات. وتتصدر بذلك قائمة الدول الأكبر بمعدلات التدخين للعام 2025، بينما احتلت الصين المرتبة الثانية حيث بلغ عدد المدخنين هناك 44.4%، مقابل 1.4% من النساء المدخنات.

وفي ما يلي تصنيف بالدول الأكبر بمُعدلات التدخين في العالم لعام 2025:
 
 
1- إندونيسيا: 
 
- إناث: 1.8%
- ذكور: 72.8%
 
2- الصين:
 
- إناث: 1.4%
- ذكور: 44.4%
 
 
- إناث: 18.2%
- ذكور: 39.6%
 
 
- إناث: 34%
- ذكور: 35.2%
 
 
- إناث: 5.7%
- ذكور: 31.4%
 
 
- إناث: 9.1%
- ذكور: 26.5%
 
 
- إناث: 16%
- ذكور: 22.8%
 
8- ألمانيا:
 
- إناث: 18%
- ذكور: 21.4%
 
 
- إناث: 8.1%
- ذكور: 14.1%
 
 
- إناث: 0.9%
- ذكور: 10.9%
 
(عربي21)
 
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