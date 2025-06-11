بالأرقام.. تعرفوا إلى الدول الأبرز لناحية التدخين عام 2025

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وتظهر البيانات التي جمعتها "ستاتيستا" إلى أن 72.8% من الرجال في من المدخنين، مقابل 1.8% من النساء المدخنات. وتتصدر بذلك قائمة الدول الأكبر بمعدلات التدخين للعام 2025، بينما احتلت المرتبة الثانية حيث بلغ عدد المدخنين هناك 44.4%، مقابل 1.4% من النساء المدخنات.