إنفجار في أرمينيا ومقتل شخصين

أعلنت الأرمينية عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين نتيجة انفجار للغاز في أحد المباني في مدينة تشامباراك في محافظة جيغاركونيك في .

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وأوضحت المصادر أن الانفجار وقع في أحد المباني الواقعة في شارع تيغراني الكبير في تشامباراك على بعد 160 كيلومترا من العاصمة يريفان.

وتسبب الانفجار في انهيار أجزاء من المبنى، حيث تضررت شقق الطوابق الثانية والثالثة والرابعة بشكل كامل، كما تضررت شقق في المبنى المجاور جزئيا. (روسيا لليوم)