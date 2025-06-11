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عربي-دولي
إنفجار في أرمينيا ومقتل شخصين
Lebanon 24
11-06-2025
|
05:36
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أعلنت
وزارة الداخلية
الأرمينية عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين نتيجة انفجار للغاز في أحد المباني في مدينة تشامباراك في محافظة جيغاركونيك في
أرمينيا
.
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وأوضحت المصادر أن الانفجار وقع في أحد المباني الواقعة في شارع تيغراني الكبير في تشامباراك على بعد 160 كيلومترا من العاصمة يريفان.
وتسبب الانفجار في انهيار أجزاء من المبنى، حيث تضررت شقق الطوابق الثانية والثالثة والرابعة بشكل كامل، كما تضررت شقق في المبنى المجاور جزئيا. (روسيا لليوم)
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