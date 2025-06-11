Advertisement

عربي-دولي

إنفجار في أرمينيا ومقتل شخصين

Lebanon 24
11-06-2025 | 05:36
A-
A+
Doc-P-1373506-638852424265833361.jpg
Doc-P-1373506-638852424265833361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية الأرمينية عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين نتيجة انفجار للغاز في أحد المباني في مدينة تشامباراك في محافظة جيغاركونيك في أرمينيا.
Advertisement
وأوضحت المصادر أن الانفجار وقع في أحد المباني الواقعة في شارع تيغراني الكبير في تشامباراك على بعد 160 كيلومترا من العاصمة يريفان.
 
 
وتسبب الانفجار في انهيار أجزاء من المبنى، حيث تضررت شقق الطوابق الثانية والثالثة والرابعة بشكل كامل، كما تضررت شقق في المبنى المجاور جزئيا. (روسيا لليوم)
مواضيع ذات صلة
أ.ف.ب: مقتل 3 أشخاص في انفجار 16 قنبلة جنوب غربي كولومبيا
lebanon 24
11/06/2025 14:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 19 شخصاً وجرح أكثر من 40 في انفجار مخزن أسلحة للحوثيين شمال شرق صنعاء
lebanon 24
11/06/2025 14:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 5 أشخاص وإصابة 38 آخرين إثر انفجار قنبلة في حافلة مدرسية جنوب غربى باكستان
lebanon 24
11/06/2025 14:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 3 أشخاص على الأقل في انفجار بمركز شرطة في مدينة الميادين بريف دير الزور (سانا)
lebanon 24
11/06/2025 14:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:32 | 2025-06-11
07:30 | 2025-06-11
07:16 | 2025-06-11
06:58 | 2025-06-11
06:28 | 2025-06-11
06:21 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24