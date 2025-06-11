Advertisement

عربي-دولي

نائب أبو شباب: استهدفنا في الايام الأخيرة عناصر "حماس"

Lebanon 24
11-06-2025 | 06:01
A-
A+
Doc-P-1373518-638852440279456967.png
Doc-P-1373518-638852440279456967.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد غسان دهيني نائب ياسر أبو شباب قائد ما يُعرف بـ"القوات الشعبية" في رفح، أن مجموعته تمتلك رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، تتمحور حول مواصلة التصعيد ضد حركة "حماس".
Advertisement


وأوضح أنه "خلال الأيام الأخيرة، تركزت العمليات على استهداف عناصر الحركة، في إطار ما وصفه بـ"جهود لاستعادة الأمن وحماية المدنيين في قطاع غزة". (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"أبو شباب" تطلق مبادرة "إدارة شعبية" شرق رفح
lebanon 24
11/06/2025 14:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مسيّرة تابعة لسلاح الجو أغارت اليوم على منطقة أرنون واستهدفت أحد عناصر حزب الله
lebanon 24
11/06/2025 14:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"بيت الشباب والثقافة" اختتم موسمه الثقافي باحتفالية جائزة الياس أبو شبكة
lebanon 24
11/06/2025 14:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الإشتباكات اندلعت بين "حماس" ومجموعة "أبو شباب".. وإسرائيل تتدخل
lebanon 24
11/06/2025 14:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:32 | 2025-06-11
07:30 | 2025-06-11
07:16 | 2025-06-11
06:58 | 2025-06-11
06:28 | 2025-06-11
06:21 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24