نائب أبو شباب: استهدفنا في الايام الأخيرة عناصر "حماس"

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أكد غسان نائب ياسر أبو شباب قائد ما يُعرف بـ"القوات الشعبية" في ، أن مجموعته تمتلك رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، تتمحور حول مواصلة التصعيد ضد حركة " ".وأوضح أنه "خلال الأيام الأخيرة، تركزت العمليات على استهداف عناصر الحركة، في إطار ما وصفه بـ"جهود لاستعادة الأمن وحماية المدنيين في ". (العربية)