في دولة عربية.. قصة سائق أنقذ مدينة من "كارثة"!

تمكن مواطن من إنقاذ منطقة بأكملها من كارثة مميتة، وذلك إثر قرار شجاع اتخذه في لحظة فاصلة.

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وفي التفاصيل، فإن المواطن المصري كان يقود سائق شاحنة تنقل مواد بترولية، في إحدى محطات الوقود بمدينة العاشر من بمحافظة الشرقية. وفي لحظة ما، اندلعت النيران واشتعلت في شاحنته المحملة بمواد شديدة الانفجار داخل المحطة.

وعلى الأثر، اتخذ قراراً بطولياً من دون تردد، إذ صعد إلى الشاحنة المشتعلة، وقادها ليخرجها من المحطة إلى منطقة خالية، بعيداً عن السكان ومصدر الخطر.



وأصيب عبد العال بحروق خطيرة أسفرت عن نقله إلى المستشفى، غير أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وفارق الحياة متأثراً بإصابته، تاركاً خلفه قصة تضحية يهتز لها الوجدان.





وتناقل رواد مقاطع فيديو وثّقت لحظة ركوب خالد للشاحنة المشتعلة وإبعاده لها عن المحطة، معتبرين أن ما فعله أنقذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة محققة كانت تهدد حياة المئات وربما الآلاف. (الجزيرة نت)