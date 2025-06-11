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إقتصاد
في مصر.. هذا ما تقرر بشأن "أرض في البحر الأحمر"!
Lebanon 24
11-06-2025
|
06:58
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أفادت الجريدة الرسمية في مصر، أمس الثلاثاء، بأن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة
البحر الأحمر
تتجاوز مساحتها 174 كيلومتراً (174 مليون متر مربع) لفائدة
وزارة المالية
لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية.
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إلى ذلك، قالت وكالة أنباء
الشرق الأوسط
المصرية
إن قرار الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي
حمل رقم 303 لسنة 2025 ونص على تخصيص قطعة أرض تتجاوز 174 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
ونُشر القرار الرئاسي بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 23 (أ)، الصادر في الرابع من حزيران 2025.
من ناحيتها، تقول وكالة
رويترز
إن القرار لم يتطرق إلى الكيفية التي ستستخدم بها الأرض، لكن مصر، التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة، وقعت العام الماضي اتفاقية مع
الإمارات
لتطوير قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط في مشروع بلغت قيمته 35 مليار دولار.
وتسعى مصر منذ ذلك الحين إلى جذب استثمارات مماثلة للتغلب على الأزمة الاقتصادية.
ونقلت "رويترز" عن مصادر في بنوك استثمارية قولها إن مصر تجري محادثات مع
السعودية
وقطر والكويت في محاولة لجذب استثمارات كبيرة.
وقال
وزير المالية
المصري أحمد كجوك لرويترز في نيسان إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025.
وتعد الصكوك السيادية أوراقاً مالية حكومية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تتجاوز 30 عاماً، وتمثل حصصاً شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.
ويبلغ عجز الموازنة المتوقع للسنة المالية 2025-2026 نحو 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار)، غير شاملة أقساط الديون التي تتجاوز هذا الرقم.
وارتفعت فاتورة خدمة الدين إلى أكثر من 70% من إيرادات الموازنة أو نحو 47.4% من الإنفاق الكلي، بحسب بيانات وزارة المالية.
ويتوقع أن يصل الدين العام في مصر إلى 16.4 تريليون جنيه (332 مليار دولار)، رغم أن الموازنة الجديدة تتوخى خفض الدين إلى 82.9% نسبة إلى الناتج المحلي.
(الجزيرة نت)
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