في مصر.. هذا ما تقرر بشأن "أرض في البحر الأحمر"!

أفادت الجريدة الرسمية في مصر، أمس الثلاثاء، بأن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها بمحافظة تتجاوز مساحتها 174 كيلومتراً (174 مليون متر مربع) لفائدة لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية.

Advertisement



إلى ذلك، قالت وكالة أنباء إن قرار الرئيس المصري عبدالفتاح حمل رقم 303 لسنة 2025 ونص على تخصيص قطعة أرض تتجاوز 174 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.



ونُشر القرار الرئاسي بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 23 (أ)، الصادر في الرابع من حزيران 2025.



من ناحيتها، تقول وكالة إن القرار لم يتطرق إلى الكيفية التي ستستخدم بها الأرض، لكن مصر، التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة، وقعت العام الماضي اتفاقية مع لتطوير قطعة أرض على ساحل البحر المتوسط في مشروع بلغت قيمته 35 مليار دولار.



وتسعى مصر منذ ذلك الحين إلى جذب استثمارات مماثلة للتغلب على الأزمة الاقتصادية.





ونقلت "رويترز" عن مصادر في بنوك استثمارية قولها إن مصر تجري محادثات مع وقطر والكويت في محاولة لجذب استثمارات كبيرة.



وقال المصري أحمد كجوك لرويترز في نيسان إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025.



وتعد الصكوك السيادية أوراقاً مالية حكومية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تتجاوز 30 عاماً، وتمثل حصصاً شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.



ويبلغ عجز الموازنة المتوقع للسنة المالية 2025-2026 نحو 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار)، غير شاملة أقساط الديون التي تتجاوز هذا الرقم.



وارتفعت فاتورة خدمة الدين إلى أكثر من 70% من إيرادات الموازنة أو نحو 47.4% من الإنفاق الكلي، بحسب بيانات وزارة المالية.



ويتوقع أن يصل الدين العام في مصر إلى 16.4 تريليون جنيه (332 مليار دولار)، رغم أن الموازنة الجديدة تتوخى خفض الدين إلى 82.9% نسبة إلى الناتج المحلي. (الجزيرة نت)