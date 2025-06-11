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عربي-دولي
إيران تُهدّد أميركا: سنقصف قواعدكم إذا اندلع صراع
Lebanon 24
11-06-2025
|
07:16
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قال
وزير الدفاع
الإيراني
عزيز نصير زاده
إنّ "بلاده ستضرب القواعد الأميركية في حال اندلع صراع".
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وأضاف: "بعض المسؤولين على
الجانب الآخر
يهددون بعمل عسكري إذا لم تؤت المفاوضات ثمارها. لكن إذا فُرِضَ الصراع، فنستهدف كافة القواعد الأميركية بقوة في المنطقة".
كما أشار إلى أنّ "
طهران
اختبرت في الآونة الأخيرة صاروخا برأس حربي يزن طنين".
وشدّد على أن "بلاده لا تقبل فرض قيود على برامجها الصاروخية". (العربية)
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