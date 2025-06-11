إيران تُهدّد أميركا: سنقصف قواعدكم إذا اندلع صراع

قال إنّ "بلاده ستضرب القواعد الأميركية في حال اندلع صراع".

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وأضاف: "بعض المسؤولين على يهددون بعمل عسكري إذا لم تؤت المفاوضات ثمارها. لكن إذا فُرِضَ الصراع، فنستهدف كافة القواعد الأميركية بقوة في المنطقة".



كما أشار إلى أنّ " اختبرت في الآونة الأخيرة صاروخا برأس حربي يزن طنين".



وشدّد على أن "بلاده لا تقبل فرض قيود على برامجها الصاروخية". (العربية)