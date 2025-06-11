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عربي-دولي

إيران تُهدّد أميركا: سنقصف قواعدكم إذا اندلع صراع

Lebanon 24
11-06-2025 | 07:16
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قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده إنّ "بلاده ستضرب القواعد الأميركية في حال اندلع صراع".
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وأضاف: "بعض المسؤولين على الجانب الآخر يهددون بعمل عسكري إذا لم تؤت المفاوضات ثمارها. لكن إذا فُرِضَ الصراع، فنستهدف كافة القواعد الأميركية بقوة في المنطقة".

كما أشار إلى أنّ "طهران اختبرت في الآونة الأخيرة صاروخا برأس حربي يزن طنين".

وشدّد على أن "بلاده لا تقبل فرض قيود على برامجها الصاروخية". (العربية)

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